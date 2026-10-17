Basisspeler van Ajax was dicht bij vertrek: ‘Er is afgelopen zomer veel gebeurd’

was afgelopen zomer dicht bij een vertrek bij Ajax. Dat vertelt de 23-jarige centrumverdediger dit weekeinde in gesprek met ESPN.

Baas werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. Onder meer FC Porto, de club van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli, hengelde naar verluidt naar de diensten van de verdediger.

"Het is niet zo dat ik al met een been in het vliegtuig zat, dat niet, maar er is wel met andere clubs gesproken. Met Ajax is er ook gesproken", zegt Baas zaterdag in gesprek met ESPN.

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"Het was een beetje onzeker tot in de laatste dagen van de window", erkent de centrumverdediger. "Er is veel gebeurd in de zomer. Wel weg, niet weg. Uiteindelijk ben ik hier en speel ik nu. Dat is eigenlijk het belangrijkste."

Voor Baas staat de teller dit seizoen op twaalf wedstrijden voor Ajax in alle competities, waarvan tien als basisspeler. Hij is vooralsnog verzekerd van een basisplaats onder hoofdtrainer Míchel, mede doordat zomeraanwinst Daley Blind met blessures kwakkelt.