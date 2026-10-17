Buitenlandse kijkers lyrisch over Hato na heerlijke rush: ‘Een ongelooflijke atleet’

liet zich zaterdagmiddag gelden bij de openingstreffer van Chelsea tegen Everton. De Nederlandse verdediger trok na rust met een indrukwekkende rush ten aanval en speelde een belangrijke rol bij de 0-1 van . De wedstrijd die door de Londenaren uiteindelijk met 0-2 werd gewonnen.

Hato koos het juiste moment om diep te gaan en ontving de bal van Morgan Rogers. Vervolgens zette hij zijn snelheid en fysieke kracht in om Ainsley Maitland-Niles te passeren. Met zijn sterke individuele actie creëerde Hato de ruimte om een lage voorzet af te leveren, waarna Neto de aanval afrondde

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De rush van Jorrel Hato bij de 0-1 van Chelsea tegen Everton kon ook op waardering rekenen van supporters. Op X wordt massaal geschreven over de actie van Hato: “De fysieke kracht en behendigheid van Jorrel Hato zijn precies wat Chelsea nodig had tegen dit Everton. Mooie actie!” Een andere Chelsea-supporter benadrukt vooral de uitzonderlijke atletische kwaliteiten van de linksback: “Hato is een ongelooflijke atleet. Echt ongelooflijk.”

De klasse van Hato wordt nadrukkelijk besproken, maar toch komt een Chelsea-supporter met een belangrijk verbeterpunt: “Hato is echt een geweldige voetballer. Als hij zich verdedigend kan verbeteren, wordt hij een fantastische speler.”

Een account met 1,7 miljoen volgers spreekt over een “Schitterende assist.’’ En over het feit dat onze landgenoot zijn derde assist van dit seizoen mocht bijschrijven.

Jorrel Hato physicality and agility is exactly what Chelsea needed against this Everton side. Nice play there — JS Biko (@jsbiko) October 17, 2026

Hato is an Incredible athlete. Genuinely incredible. — Chessy Hour® ☆☆ (@ChessyHour) October 17, 2026

Hato is a baller man, if he can improve defensively he will be one hell of a player. We really have such a good depth. — BlueTweetsFC™ (@BlueTweetsFC) October 17, 2026