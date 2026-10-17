Wissel bij ADO Den Haag: Jesse Bal verlaat in de 66e minuut het veld. Daryl van Mieghem komt binnen de lijnen om hem te vervangen. Een paar minuut later brengt ADO Den Haag Alex Pozuelo voor Jonas Jensen-Abbew.

Wissels bij PSV: Bij PSV komt debutant Shuryjano Cornelison in de 69e minuut in het veld voor Mauro Júnior.