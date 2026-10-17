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Teruglezen | ADO Den Haag klopt tien man PSV, Feyenoord ruikt kansen om uit te lopen

17 oktober 2026, 15:54   Bijgewerkt: 18:29
ADO
Foto: © Imago
5 reacties
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Dosty Amin | Redacteur
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De Eredivisie gaat voor PSV verder op bezoek bij ADO Den Haag, waar het op jacht gaat naar de tijdelijke koppositie en de zevende overwinning van het seizoen. ADO gaat jagen op haar eerste competitiezege van dit jaar. Volg hier alles live!

LIVE Eredivisie: ADO Den Haag - PSV

Sorteer op:

2u geleden

18:27

90'+5 - PSV verliest in Den Haag (2-1)

Afgelopen in Den Haag! PSV kwam al vroeg op voorsprong dankzij een fraaie treffer van Mijnans, maar de Eindhovenaren moesten na diens tweede gele kaart met tien man verder. ADO Den Haag profiteerde van het numerieke overwicht en kwam via Juho Kilo langszij. In de slotfase kopte invaller Matěj Šín de winnende 2-1 binnen, waardoor PSV met lege handen achterblijft en ADO Den Haag een knappe overwinning boekt op de landskampioen. Bedankt voor het volgen van dit liveblog! U kunt straks bij ons de wedstrijd Telstar - Feyenoord ook volgen. Waar koploper Feyenoord kan uitlopen op de Eindhovenaren.

2u geleden

18:25

90+3' - ADO Den Haag met de winnende in de slotfase (2-1)

Matej Šín bezorgt ADO Den Haag met late kopbal zege op landskampioen PSV

2u geleden

18:23

90+2' - ADO met nog twee reuze kansen (1-1)

Rottier had ADO Den Haag met twee kansen nog naar de overwinning kunnen schieten.

2u geleden

18:22

90' - Dest met nog een grote kans (1-1)

Dest draait knap weg bij zijn tegenstander en haalt uit, maar zijn schot gaat net over het doel. Een grote kans nog voor PSV!

2u geleden

18:12

80' - PSV opzoek naar de winnende (1-1)

Na een fraaie opening van Obispo komt Mikkel Bro Hansen in kansrijke positie, maar zijn schot vliegt ruim over het doel.

2u geleden

18:03

69' Wissels (1-1)

Wissel bij ADO Den Haag: Jesse Bal verlaat in de 66e minuut het veld. Daryl van Mieghem komt binnen de lijnen om hem te vervangen. Een paar minuut later brengt ADO Den Haag Alex Pozuelo voor Jonas Jensen-Abbew.

Wissels bij PSV: Bij PSV komt debutant Shuryjano Cornelison in de 69e minuut in het veld voor Mauro Júnior.

2u geleden

17:55

63' - PSV met een grote kans - (1-1)

Na een fraaie aanval krijgt invaller Amir Bouhamdi de bal voor zijn voeten. De talentvolle buitenspeler krult de bal richting het doel, maar ziet zijn poging uiteenspatten op de lat!

2u geleden

17:50

58' - Wissel bij PSV (1-1)

Basisdebutant Ayoni Santos gaat naar de kant. De talentvolle buitenspeler Amir Bouhamdi komt binnen de lijnen om zijn plek over te nemen.

2u geleden

17:47

55' - ADO Den Haag met de gelijkmaker (1-1)

ADO Den Haag komt met een man meer naast PSV. De middenvelder Juho Kilo schiet van afstand via de hak van Mauro Jr. raak.

2u geleden

17:39

45' - Veel wissels in de rust (0-1)

ADO Den Haag wisselt drie keer: Jalen Hawkings komt voor Lasse Wilhelm, Othniel Raterink vervangt Sékou Sylla en Matěj Šín komt in de plaats van Jan Zambůrek.

PSV: Ryan Flamingo vervangt Dennis Man. PSV brengt met de verdediger extra defensieve zekerheid na de rode kaart voor Mijnans.

3u geleden

17:19

45'+3 - Rust (0-1)

Martin van den Kerkhof fluit voor rust in Den Haag. PSV gaat dankzij een fraaie treffer van Mijnans met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in. De doelpuntenmaker kreeg echter ook zijn tweede gele kaart en moest daardoor voortijdig vertrekken. PSV zal de voorsprong in de tweede helft met tien man moeten zien vast te houden.

3u geleden

17:14

43' - Rood voor Mijnans 🟥 (0-1)

Rode kaart voor Mijnans! De PSV'er krijgt zijn tweede gele kaart na een slecht getimede tackle op Mulder en moet het veld verlaten. PSV moet met tien man verder.

3u geleden

17:13

42' - Poging Santos ruim over (0-1)

Santos dribbelt eenvoudig naar binnen, maar zijn schot mist de precisie en vliegt ruim over het doel.

3u geleden

17:10

40' - Til met een blessure van het veld (0-1)

Een flinke tegenvaller voor PSV: Guus Til moet vlak voor rust geblesseerd het veld verlaten. De aangever bij de openingstreffer wordt vervangen door Mikkel Bro Hansen.

3u geleden

17:06

35' - ADO Den Haag groeit in de wedstrijd (0-1)

ADO Den Haag jaagt nadrukkelijk op de gelijkmaker na de achterstand!

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Infernothreehopper
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Dit krijg je dus als je een belachelijke eerste gele kaart geeft….

Pietjanhendrik
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Pietjanhendrik
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@Arwi1947 gemakkelijker om de Scheids de schuld te geven, dat weet je toch.

Arwi1947
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Arwi1947
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@Infernothreehopper of een belachelijke domme 2e kaart pakt ,🤣

Pietjanhendrik
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Pietjanhendrik
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Sin…. Topper

Arwi1947
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Lekker hoor 💚💛

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Infernothreehopper
30 Reacties
1.462 Dagen lid
229 Likes
Infernothreehopper
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Dit krijg je dus als je een belachelijke eerste gele kaart geeft….

Pietjanhendrik
580 Reacties
452 Dagen lid
668 Likes
Pietjanhendrik
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@Arwi1947 gemakkelijker om de Scheids de schuld te geven, dat weet je toch.

Arwi1947
17 Reacties
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Arwi1947
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@Infernothreehopper of een belachelijke domme 2e kaart pakt ,🤣

Pietjanhendrik
580 Reacties
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Pietjanhendrik
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Sin…. Topper

Arwi1947
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Arwi1947
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Lekker hoor 💚💛

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ADO - PSV

ADO Den Haag
2 - 1
PSV
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Sparta
8
-7
6
15
Telstar
8
-7
6
16
PEC
8
-15
4
17
ADO
8
-10
3
18
Willem II
8
-16
2

Complete Stand

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