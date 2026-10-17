De Eredivisie gaat voor PSV verder op bezoek bij ADO Den Haag, waar het op jacht gaat naar de tijdelijke koppositie en de zevende overwinning van het seizoen. ADO gaat jagen op haar eerste competitiezege van dit jaar. Volg hier alles live!
LIVE Eredivisie: ADO Den Haag - PSV
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2u geleden
18:27
90'+5 - PSV verliest in Den Haag (2-1)
Afgelopen in Den Haag! PSV kwam al vroeg op voorsprong dankzij een fraaie treffer van Mijnans, maar de Eindhovenaren moesten na diens tweede gele kaart met tien man verder. ADO Den Haag profiteerde van het numerieke overwicht en kwam via Juho Kilo langszij. In de slotfase kopte invaller Matěj Šín de winnende 2-1 binnen, waardoor PSV met lege handen achterblijft en ADO Den Haag een knappe overwinning boekt op de landskampioen. Bedankt voor het volgen van dit liveblog! U kunt straks bij ons de wedstrijd Telstar - Feyenoord ook volgen. Waar koploper Feyenoord kan uitlopen op de Eindhovenaren.
2u geleden
18:25
90+3' - ADO Den Haag met de winnende in de slotfase (2-1)
Matej Šín bezorgt ADO Den Haag met late kopbal zege op landskampioen PSV
2u geleden
18:23
90+2' - ADO met nog twee reuze kansen (1-1)
Rottier had ADO Den Haag met twee kansen nog naar de overwinning kunnen schieten.
2u geleden
18:22
90' - Dest met nog een grote kans (1-1)
Dest draait knap weg bij zijn tegenstander en haalt uit, maar zijn schot gaat net over het doel. Een grote kans nog voor PSV!
2u geleden
18:12
80' - PSV opzoek naar de winnende (1-1)
Na een fraaie opening van Obispo komt Mikkel Bro Hansen in kansrijke positie, maar zijn schot vliegt ruim over het doel.
2u geleden
18:03
69' Wissels (1-1)
Wissel bij ADO Den Haag: Jesse Bal verlaat in de 66e minuut het veld. Daryl van Mieghem komt binnen de lijnen om hem te vervangen. Een paar minuut later brengt ADO Den Haag Alex Pozuelo voor Jonas Jensen-Abbew.
Wissels bij PSV: Bij PSV komt debutant Shuryjano Cornelison in de 69e minuut in het veld voor Mauro Júnior.
2u geleden
17:55
63' - PSV met een grote kans - (1-1)
Na een fraaie aanval krijgt invaller Amir Bouhamdi de bal voor zijn voeten. De talentvolle buitenspeler krult de bal richting het doel, maar ziet zijn poging uiteenspatten op de lat!
2u geleden
17:50
58' - Wissel bij PSV (1-1)
Basisdebutant Ayoni Santos gaat naar de kant. De talentvolle buitenspeler Amir Bouhamdi komt binnen de lijnen om zijn plek over te nemen.
2u geleden
17:47
55' - ADO Den Haag met de gelijkmaker (1-1)
ADO Den Haag komt met een man meer naast PSV. De middenvelder Juho Kilo schiet van afstand via de hak van Mauro Jr. raak.
2u geleden
17:39
45' - Veel wissels in de rust (0-1)
ADO Den Haag wisselt drie keer: Jalen Hawkings komt voor Lasse Wilhelm, Othniel Raterink vervangt Sékou Sylla en Matěj Šín komt in de plaats van Jan Zambůrek.
PSV: Ryan Flamingo vervangt Dennis Man. PSV brengt met de verdediger extra defensieve zekerheid na de rode kaart voor Mijnans.
3u geleden
17:19
45'+3 - Rust (0-1)
Martin van den Kerkhof fluit voor rust in Den Haag. PSV gaat dankzij een fraaie treffer van Mijnans met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in. De doelpuntenmaker kreeg echter ook zijn tweede gele kaart en moest daardoor voortijdig vertrekken. PSV zal de voorsprong in de tweede helft met tien man moeten zien vast te houden.
3u geleden
17:14
43' - Rood voor Mijnans 🟥 (0-1)
Rode kaart voor Mijnans! De PSV'er krijgt zijn tweede gele kaart na een slecht getimede tackle op Mulder en moet het veld verlaten. PSV moet met tien man verder.
3u geleden
17:13
42' - Poging Santos ruim over (0-1)
Santos dribbelt eenvoudig naar binnen, maar zijn schot mist de precisie en vliegt ruim over het doel.
3u geleden
17:10
40' - Til met een blessure van het veld (0-1)
Een flinke tegenvaller voor PSV: Guus Til moet vlak voor rust geblesseerd het veld verlaten. De aangever bij de openingstreffer wordt vervangen door Mikkel Bro Hansen.
3u geleden
17:06
35' - ADO Den Haag groeit in de wedstrijd (0-1)
ADO Den Haag jaagt nadrukkelijk op de gelijkmaker na de achterstand!