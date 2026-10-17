Ruben van Bommel zit zaterdagmiddag niet bij de wedstrijdselectie van PSV voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De aanvaller heeft te maken met lichte fysieke klachten, zo maakte trainer Peter Bosz voor de aftrap bekend bij ESPN. Ook Ivan Perisic start in Den Haag niet in de basis en neemt plaats op de bank, wat ervoor zorgt dat Dennis Man en Ayoni Santos vanaf het begin mogen starten.

Volgens Bosz hoeven de fans van PSV zich niet direct zorgen te maken over het ontbreken van Van Bommel, die het vorige competitieduel met sc Heerenveen nog een basisplaats had. "Het is niet iets ernstigs. Ik vond hem niet fit genoeg om vandaag te spelen. Hij is er helemaal niet bij", legt de trainer uit.

Artikel gaat verder onder video

Aan de andere kant van de aanval voert Bosz dus eveneens een wissel door met de reserverol van Perisic. Die keuze heeft te maken met het drukke schema van de ervaren Kroaat, die dit seizoen in de Eredivisie al acht wedstrijden speelde en daarin goed was voor twee goals. "Het is niet zo dat hij alleen wedstrijden bij ons speelt, ook bij Kroatië. Daar laten ze hem iedere keer negentig minuten staan", wijst de coach op de fysieke belasting tijdens de afgelopen interlandperiode.

Het besluit om Perisic rust te geven is na onderling overleg genomen. "Of het teveel wordt? Ik bespreek dat met hem. Er zijn spelers over wie ik beslissingen neem, maar ook spelers met wie ik dat in overleg doe", stelt Bosz, die met het oog op de rest van het seizoen geen onnodig risico wil nemen. "Als het had gemoeten had ik hem op kunnen stellen, maar ik wil dat risico niet nemen."

Santos maakt basisdebuut en Man keert terug bij PSV

Omdat de twee vaste vleugelaanvallers ontbreken in de startopstelling, kiest Bosz voor twee andere namen voorin. De 21-jarige Santos, die begin september overkwam en een contract tekende tot de zomer van 2031, maakt als linksbuiten zijn officiële basisdebuut voor PSV. Op rechtsbuiten keert Man weer terug in de basis. De Roemeen speelde dit seizoen door een eerdere blessure en de goede vorm van concurrent Esmir Bajraktarević nog minder dan honderd minuten en kwam op 23 augustus voor het laatst binnen de lijnen.

Voor Man is het duel in Den Haag meteen een mooie kans om zich weer te laten zien. "Ik vroeg aan hem hoe lang het geleden was, hij wist het niet meer. Hij mag het vandaag laten zien. We willen wedstrijden winnen en ik stel jongens op met wie ik denk dat dat gebeurt. Hij moet mij laten zien dat hij dat moet zijn", aldus Bosz. Naast Man en Santos bestaat de basiself van PSV tegen ADO Den Haag uit keeper Matěj Kovář en de veldspelers Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostić, Kodai Sano, Guus Til, Mauro Júnior en Sven Mijnans.