Sven Mijnans is zaterdagmiddag al tijdens de eerste helft van het duel in de Eredivisie tussen ADO Den Haag en PSV van het veld gestuurd. De middenvelder maakte vlak voor rust een overtreding die hem zijn tweede gele kaart opleverde. Oftewel: de club uit Eindhoven moet de wedstrijd met tien man verder spelen.

Toen Mijnans de rode kaart kreeg, stond PSV in een uitverkocht WerkTalent Stadion wel met 0-1 voor. De aanvallende middenvelder was na twintig minuten zelf verantwoordelijk voor die openingstreffer na een assist van Guus Til, wat voor hem alweer zijn vijfde goal van dit seizoen in de competitie was. Een paar minuten voor zijn fatale tweede gele kaart zag Mijnans overigens al hoe aangever Til met een blessure aan het hoofd en de nek naar de kant moest voor de zeventienjarige debutant Mikkel Bro Hansen.

Mijnans gaat in de fout en krijgt rood

Artikel gaat verder onder video

Mijnans kreeg zijn eerste gele kaart in de 38e minuut voor het vasthouden van Matteo Waem. Nog geen vijf minuten later ging het bij een 0-1 tussenstand en met 41:59 op de klok weer mis tijdens een duel met ADO-verdediger Pascal Mulder. Tijdens de live-uitzending van ESPN, dat de beelden met het bijschrift "Oliedom…" ook op X plaatste, was de commentator direct duidelijk over de te late actie van de speler van PSV.

"Veel ruimte voor Mijnans. Mulder stapt uit. Het is op tijd. Overtreding van Mijnans. En dat is de tweede geel dan. Dat is oliedom", zo luidde de conclusie tijdens het commentaar bij de wedstrijd. De verslaggever wees daarbij ook op de snelheid van de verdediger van ADO Den Haag: "Had in eerste instantie de snelheid niet goed ingeschat van Mulder. Want de verdediger van ADO Den Haag is gewoon net iets eerder bij de bal."

Voor de maker van de 0-1 betekende de tweede gele kaart dat hij al vroeg de kleedkamer op mocht zoeken. De 26-jarige middenvelder maakte afgelopen juli voor dertien miljoen euro de overstap van AZ naar Eindhoven, waar hij als eerste zomeraanwinst een contract tot de zomer van 2031 tekende. Volgens de data van de FCUpdate Data Hub heeft de centrale middenvelder op dit moment een Estimated Transfer Value (ETV) van 16,3 miljoen euro.

Door de rode kaart komt het elftal van trainer Peter Bosz in een lastige situatie terecht in de strijd om de eerste plaats. PSV begon de uitwedstrijd in Den Haag namelijk als nummer twee van de Eredivisie met negentien punten uit acht duels, op één punt achterstand van koploper Feyenoord. Tegenstander ADO Den Haag staat met drie punten uit acht wedstrijden op de zeventiende plek en wacht nog altijd op de eerste zege van dit seizoen. Vorige week moest de promovendus ook al genoegen nemen met een gelijkspel, in een wedstrijd waarin de ploeg zelf nog bijna tachtig minuten met een man minder op het veld stond.