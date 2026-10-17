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PSV verliest in laatste seconde bij ADO Den Haag na rode kaart Sven Mijnans

17 oktober 2026, 18:30
Sven Mijnans bij PSV
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Lars Leeftink
Lars Leeftink | Redacteur
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PSV heeft op bezoek bij ADO Den Haag met 2-1 verloren. De ploeg had het duel onder controle, maar een vroege rode kaart van Sven Mijnans zorgde voor de ommekeer. Matěj Šín scoorde de winnende treffer in de 93ste minuut.

PSV begon aan het duel in Den Haag met twee nederlagen in de laatste drie wedstrijden. Alleen van Heerenveen werd gewonnen, terwijl er tegen Red Bull Leipzig en FC Twente werd verloren. Ook ADO Den Haag begon niet bepaald in vorm aan het duel, want de ploeg had dit seizoen nog geen overwinning geboekt.

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Bij PSV ontbraken Ruben van Bommel en Ivan Perisic, waardoor Ayoni Santos op linksbuiten de kans kreeg. Bij ADO ontbrak Milan Hokke vanwege een schorsing na zijn rode kaart.

PSV domineert, maar creëert weinig kansen

Meteen pakte PSV het heft in handen, zoals ook wel werd verwacht. PSV had de bal en was veel op de helft van de thuisploeg te vinden. Na een kwartier waren er echter nog geen kansen te noteren. De eerste kans was vervolgens meteen raak. In de 21ste minuut was het Sven Mijnans die op aangeven van Guus Til een prachtige aanval afrondde voor de 0-1.

Het spelbeeld veranderde daarna niet: ADO moest achteruit en PSV controleerde, zonder zelf echt onder druk te staan of veel te hoeven verdedigen. Op een moment van Jan Žambůrek in de dertigste minuut na kwam ADO tot weinig gevaar. In het tweede gedeelte van de eerste helft liet ADO zich wel wat meer zien. Tot echte kansen kwam de thuisploeg echter niet, terwijl ook PSV niet veel mogelijkheden meer kreeg. Het uitvallen van Guus Til na een nare valpartij was verder nog een opvallend moment in de eerste helft.

Vlak voor rust veranderde de situatie echter compleet doordat Mijnans op zeer slordige wijze zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg. PSV ging daardoor met een 0-1-voorsprong de rust in, maar moest de hele tweede helft met tien man verder.

Vermakelijke tweede helft

In de tweede helft, na flink wat wissels aan beide kanten, veranderde het spelbeeld. PSV had de bal nog wel, maar zag ADO ook agressiever naar voren spelen. Dat leverde in de 55ste minuut al de 1-1 op via Juho Kilo.

Het duel kwam daarna echt los, en niet alleen door ADO. Ook de ingevallen Amir Bouhamdi liet zich namens PSV zien en schoot na een uur spelen op de lat. ADO bleef gedurende de tweede helft op jacht naar de eerste zege van het seizoen.

In het 'Haags kwartiertje' gebeurde er echter vrij weinig meer. PSV kreeg met een man minder de betere kansen in de tweede helft dan ADO, dat vlak voor tijd via Rottier nog twee enorme kansen kreeg. Toch viel er nog een goal, en het was Matěj Šín die in de 93ste minuut de 2-1 maakte en zo ADO haar eerste zege van het seizoen opleverde.

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Quarlon
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Dit is toch wel een sensatie hoor. Peter Bosz zal er goed de pest in hebben.

Pietjanhendrik
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Goede speler die Matěj Šín

jerommeke1973
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jerommeke1973
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
4.058 Reacties
1.180 Dagen lid
14.547 Likes
CG
Link gekopieerd!
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    + 1
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Nu weet ook psv erg goed wat verliezen is!!

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.285 Reacties
1.482 Dagen lid
4.686 Likes
Quarlon
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Dit is toch wel een sensatie hoor. Peter Bosz zal er goed de pest in hebben.

Pietjanhendrik
580 Reacties
452 Dagen lid
668 Likes
Pietjanhendrik
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Goede speler die Matěj Šín

jerommeke1973
407 Reacties
1.481 Dagen lid
1.138 Likes
jerommeke1973
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