Sven Mijnans is zaterdagmiddag na de 2-1 nederlaag van PSV op bezoek bij ADO Den Haag diep door het stof gegaan. De zomeraanwinst zette de regerend landskampioen in het WerkTalent Stadion nog op een 0-1 voorsprong, maar benadeelde zijn ploeg vlak voor rust met een tweede gele kaart. Door de schorsing die hierop volgt, mist hij ook meteen de komende topper in de Eredivisie tegen koploper Feyenoord.

Tegenover ESPN laat de middenvelder, die in Den Haag als spits stond opgesteld, duidelijk blijken dat hij flink baalt van zijn rode kaart. "Hoe ik me voel? Slecht. Schuldig? Ja, ook", begint Mijnans zijn verhaal na de nederlaag. "Een rode kaart is beslissend voor de wedstrijd."

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Tot aan de rode kaart had het PSV van trainer Peter Bosz eigenlijk niks te vrezen van de promovendus uit Den Haag. Mijnans, die afgelopen zomer voor miljoenen euro's overkwam van AZ en nog een contract tot medio 2031 heeft in Eindhoven, zorgde in de 21ste minuut zelf voor de 0-1. Daarmee maakte hij alweer zijn vijfde competitiegoal van dit seizoen. "We hadden het goed onder controle, de 1-0 was daarvan het gevolg. Een rode kaart zorgt ervoor dat je een ander soort wedstrijd krijgt", stelt de doelpuntenmaker.

Mijnans had eerder in de wedstrijd al geel gekregen voor vasthouden en ging in de 43e minuut opnieuw in de fout met een te late tackle op verdediger Pascal Mulder. Hij geeft na afloop meteen toe dat zijn tweede gele kaart terecht was en legt uit waarom hij het moment zo verkeerd inschatte. "Ja. Wat ik dacht? Vaak heb ik wel dat ik er met m'n lengte bij kan komen. Het laatste stukje loop ik in de zon. Ja, er was veel zon in de eerste helft", vertelt hij over het moment van de overtreding. "Ik schatte heel het moment verkeerd in. Dan ben je te laat en glijd je. Dan kan je niets meer doen. Oliedom? Ja, zeker. Verschrikkelijk."

Tegen tien man van PSV wist ADO Den Haag de wedstrijd in de tweede helft helemaal om te draaien. Juho Kilo maakte in de 56e minuut de gelijkmaker, waarna Matej Sin in de 93stee minuut de winnende 2-1 binnen wist te koppen. Daarmee pakte de club uit Den Haag de eerste overwinning van het seizoen in de Eredivisie. In de kleedkamer van PSV kreeg Mijnans na afloop echter geen verwijten van zijn teamgenoten. Op de vraag of zijn ploeggenoten boos op hem waren, reageert hij ontkennend: "Nee, maar ik denk dat het zo niet werkt in het voetbal. Als speler weet je heel goed wat er gebeurt en hoe het werkt. Daarbij kan het de beste overkomen."

Mijnans mist topper tegen Feyenoord en kijkt naar FC Porto

Het puntenverlies in Den Haag is een flinke domper voor PSV, zowel op sportief als financieel vlak. Voor het team van Bosz is het alweer de tweede nederlaag van dit Eredivisie-seizoen, waardoor de club uit Eindhoven na negen wedstrijden op negentien punten blijft staan. Koploper Feyenoord heeft na acht duels al twintig punten verzameld, terwijl ook AZ op negentien punten staat na acht gespeelde wedstrijden. Omdat een rode kaart na twee keer geel in de Eredivisie automatisch een schorsing van één duel oplevert, moet Mijnans de topper tegen koploper Feyenoord van volgende week zondag (14:30 uur) in het Philips Stadion aan zich voorbij laten gaan.

Voordat PSV zich kan richten op die kraker in de Eredivisie, wacht eerst nog een belangrijk duel in de competitiefase van de Champions League. Na de eerdere nederlaag tegen RB Leipzig van afgelopen dinsdag speelt PSV komende dinsdag om 21:00 uur in het Estádio do Dragão tegen het FC Porto van trainer Francesco Farioli, dat na twee wedstrijden in de Champions League nog altijd op nul punten staat. Mijnans weet in ieder geval wat hij moet doen na zijn fout tegen ADO Den Haag om de knop om te zetten richting het duel in Portugal: "Je moet je excuses aanbieden en ervoor zorgen dat we dinsdag met z'n allen top zijn."