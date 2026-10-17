Bosz reageert op uitleg Mijnans na rode kaart: 'Oké'

Peter Bosz is niet te spreken over het puntenverlies van PSV op bezoek bij ADO Den Haag. De Eindhovenaren leken lange tijd op weg naar een overwinning, maar moesten na een rode kaart voor met tien man verder. ADO profiteerde daarvan en sleepte in de slotfase drie punten uit het vuur: 2-1.

Na afloop was de trainer van PSV kritisch op het spel van zijn ploeg. Volgens Bosz had PSV ook met elf spelers beter voor de dag moeten komen.

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"Wij kunnen beter, ook met elf man vind ik. Er was niks aan de hand. Je komt 1-0 voor", vertelde Bosz voor de camera van ESPN. "We hadden een aantal momenten dat we doorkwamen, maar de bezetting was niet goed. Dat moet normaal bij ons een goal zijn. Die kans hadden we in de eerste helft."

Ook de tweede helft gaf de oefenmeester aanvankelijk weinig reden tot klagen. "Tweede helft met tien man zijn we, vind ik, niet echt in de problemen gekomen, tot de laatste minuten, als ze drie keer uit onze rug wegliepen en ook scoren. De tijd ervoor hadden we de betere kansen. Wij mogen niet verliezen van ADO, niet met elf en niet met tien", aldus Bosz.

Opmerking over uitleg Mijnans

De rode kaart van Mijnans was na afloop eveneens onderwerp van gesprek. De middenvelder had bij ESPN al uitleg gegeven over zijn overtreding. Daarbij vertelde hij dat hij veel last had van de zon.

Bosz kon weinig met die verklaring. "praat niet in verwijten, maar ik vind dat hij een domme tweede gele kaart pakt", reageerde de trainer. Over de uitleg van Mijnans was hij vervolgens kort: "Hij had heel veel last van de zon? Oké", zei Bosz droog.

De PSV-trainer benadrukte dat hij de situatie vanuit zijn eigen positie anders beleeft. "Ik maak me niet zo vaak zorgen, maar dat komt omdat ik achter het stuur zit. Als ik ernaast zou zitten, zou ik mij ook misschien zorgen maken, maar ik heb het stuur in de hand", besloot Bosz.