Live voetbal 5

LIVE Eredivisie | Feyenoord wil op bezoek bij Telstar sterke reeks vervolg geven

17 oktober 2026, 18:40
Hadj Moussa Feyenoord
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Lars Leeftink
Lars Leeftink | Redacteur
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Feyenoord gaat op bezoek bij Telstar proberen om een ijzersterke reeks door te zetten en de koppositie in de Eredivisie te behouden. Telstar jaagt op haar tweede zege dit seizoen. Volg hier alles live!

LIVE Eredivisie: Telstar - Feyenoord

Sorteer op:

3m geleden

20:02

1' - Feyenoord al op voorsprong (0-1)

Het heeft dertig seconden geduurd en Feyenoord staat al op 0-1! Diarra maakt een mislukte voorzet van Read uiteindelijk alsnog af voor een vroege voorsprong voor Feyenoord.

4m geleden

20:01

1' - Telstar - Feyenoord begonnen (0-0)

We zijn onderweg met Telstar tegen Feyenoord. De komende tijd zal duidelijk worden of Feyenoord kan doen wat PSV na heeft gelaten: winnen.

8m geleden

19:57

Spelers komen het veld op

Daar zijn de spelers van Telstar en Feyenoord. Telstar komt in het wit het veld op, Feyenoord in het lichtblauw. 

9m geleden

19:56

Spelers staan in de catacombe

De spelers van Feyenoord en Telstar staan klaar in de catacombe om het veld te betreden.

16m geleden

19:49

Telstar - Feyenoord

Zo langzamerhand gaan de spelers zich klaarmaken om het veld op te komen. Feyenoord zal de komende twee uur proberen met drie punten zekerheid te hebben dat het ook begin volgende speelronde weer de koploper is.

27m geleden

19:38

Programma Feyenoord

Ook voor Feyenoord is het programma bomvol. Na dit duel tegen Telstar, volgen er duels tegen Real Betis, PSV, Fortuna Sittard, Inter en Heerenveen. Dat is het programma tot de interlandbreak in november. Flink wat pittige duels dus voor Van Bronckhorst en zijn ploeg.

35m geleden

19:30

Telstar - Feyenoord vorig jaar

Vorig jaar won Feyenoord met 1-2 van Telstar, waarbij het met rust 0-2 stond. Hadj Moussa en Ueda scooorden toen namens Feyenoord, Kay Tejan namens Telstar vlak voor tijd om de slotfase nog een beetje spannend te maken.

1u geleden

19:13

Steijn in de basis

1u geleden

19:07

Feyenoord kan uitlopen

Feyenoord kan dus door de nederlaag van PSV uitlopen naar een voorsprong van vier punten. Een belangrijk moment, zeker richting de topper tegen PSV volgende week in Eindhoven (zondag 25 oktober om 14:30 uur).

1u geleden

19:00

Opstelling Telstar

1u geleden

18:51

Kraaijeveld basis

Kraaijeveld en Watanabe starten vandaag dus in de basis bij Feyenoord, waar Lopez en St. Juste op de bank beginnen. Waarschijnlijk zal hij centraal achterin gaan spelen en zal Marmol naar linksback gaan, zoals dat eerder dit seizoen ook al zo was. Ook Diarra zal in de basis starten als vervanger van Valente, die niet fit genoeg is voor een hele wedstrijd. Steijn zien we op het middenveld in plaats van Targhalline.

1u geleden

18:48

Opstelling Feyenoord

1u geleden

18:41

PSV verliest bij ADO Den Haag

ADO - PSV: Peter Bosz ziet ploeg verliezen na rode kaart Sven Mijnans

ADO - PSV: Peter Bosz ziet ploeg verliezen na rode kaart Sven Mijnans

PSV heeft op bezoek bij ADO Den Haag met 2-1 verloren. De ploeg had het duel onder controle, maar een vroege rode kaart van Sven Mijnans zorgde voor de ommekeer. Matěj Šín scoorde de winnende treffer in de 93ste minuut.

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1u geleden

18:40

Welkom!

Hallo en welkom bij het liveblog voor het duel Telstar - Feyenoord. De Rotterdammers gaan in Velsen-Zuid op jacht naar drie punten, nadat het net PSV punten zag verliezen tegen ADO Den Haag (2-1 nederlaag). Telstar zal gaan jagen op de tweede zege van dit seizoen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
704 Reacties
214 Dagen lid
483 Likes
Just Me
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🍎tje 🥚tje 😁

Vriendje Stokvis
2.109 Reacties
758 Dagen lid
9.691 Likes
Vriendje Stokvis
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Telstar - Feyenoord

Telstar
20:00
Feyenoord
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Utrecht
8
-11
8
14
Sparta
8
-7
6
15
Telstar
8
-7
6
16
PEC
8
-15
4
17
ADO
8
-10
3

Complete Stand

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