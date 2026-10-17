Kraaijeveld en Watanabe starten vandaag dus in de basis bij Feyenoord, waar Lopez en St. Juste op de bank beginnen. Waarschijnlijk zal hij centraal achterin gaan spelen en zal Marmol naar linksback gaan, zoals dat eerder dit seizoen ook al zo was. Ook Diarra zal in de basis starten als vervanger van Valente, die niet fit genoeg is voor een hele wedstrijd. Steijn zien we op het middenveld in plaats van Targhalline.