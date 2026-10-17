Slecht nieuws voor Frimpong: invalbeurt bij Liverpool van korte duur

heeft een vervelende middag beleefd tegen Brentford. De vleugelverdediger van Liverpool kwam in de rust binnen de lijnen, maar moest na enkele minuten alweer naar de kant vanwege een blessure.

Frimpong begon het duel op de bank, maar mocht na rust alsnog zijn opwachting maken. Brentford kreeg vlak voor rust dankzij Yehor Yarmoliuk een rode kaart, waardoor de kansen op een overwinning leken toe te nemen voor de bezoekers. Andoni Iraola besloot daarop aanvallend te wisselen. "We speelden tegen tien man en ik dacht dat hij [Frimpong] ons aanvallend meer zou brengen, maar hij voelde meteen iets in zijn spier", verklaarde hij tegenover Sky Sports. Hoelang Frimpong precies aan de kant zal staan, kon hij nog niet zeggen.

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De verdediger had woensdag in het Champions League-duel met LASK Linz (3-6) al last gehad van kramp. De reden dat hij vandaag op de bank moest plaatsnemen. In het laatste half uur draaide Liverpool de wedstrijd volledig om. Victor Muñoz zette de uitploeg in de 62e minuut op voorsprong na een assist van Florian Wirtz, waarna Alexander Isak zeven minuten later de 1-2 maakte op aangeven van Bradley Barcola.