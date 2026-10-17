Wereldgoal Yamal en bizarre rode kaart kleuren spektakelstuk in Betis

FC Barcelona heeft zaterdagavond een waar spektakelstuk afgeleverd op bezoek bij Real Betis. De Catalanen wonnen met 2-5 in een wedstrijd waarin het publiek werd getrakteerd op prachtige doelpunten, een afgekeurde wereldgoal en een bizarre rode kaart.

Barcelona begon sterk en kwam na tien minuten op voorsprong. Lamine Yamal kreeg de bal voor zijn linkerbeen en krulde deze op schitterende wijze in de bovenhoek. Betis-doelman Álvaro Vallés had geen antwoord op de fraaie poging.

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De thuisploeg herstelde zich en kwam in de 27e minuut langszij via Valentín Gómez, die raak kopte. Toch gingen de Catalanen met een voorsprong rusten. Rodri kopte in de 41e minuut raak uit een hoekschop van Fermín López: 1-2.

Vlak voor rust leek Giovani Lo Celso voor een nieuw hoogtepunt te zorgen. De Argentijn haalde verwoestend uit en zag zijn volley schitterend in het doel verdwijnen. Het feest ging echter niet door: na een VAR-controle werd de treffer afgekeurd wegens hands van Cucho Hernández eerder in de aanval.

Doelpuntenregen na rust

Na de pauze sloeg Barcelona opnieuw toe. Gabriel Jesus maakte er 1-3 van, maar Betis gaf zich niet gewonnen. Ez Abde bracht de spanning vrijwel direct terug met de 2-3.

Daarna ging het mis voor Facundo Bernal. De middenvelder maakte een kopstootbeweging richting Yamal en kreeg daarvoor een directe rode kaart. Betis moest met tien man verder en zag Barcelona de wedstrijd steeds meer naar zich toetrekken.

Ook bij de 2-4 ging het mis voor Vallés. De doelman kwam niet goed uit bij een standaardsituatie en miste de bal, waarna Eric García van dichtbij kon scoren. Dani Olmo bepaalde vervolgens met een fraaie treffer de eindstand op 2-5.