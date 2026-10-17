Kijkers gaan los op arbitrage na dubieuze penalty voor Feyenoord: 'Wat een niveau...'

Feyenoord maakte via een penalty van hun vierde doelpunt van de avond, maar de manier waarop dat gebeurde zorgt voor de nodige ophef. Scheidsrechter Jeroen Manschot legde de bal op de stip na een vermeende handsbal van Soualhia. De VAR bekeek het moment minutenlang, maar besloot niet in te grijpen. Op X uiten kijkers massaal hun onbegrip over de beslissing.

"Ik ben helemaal klaar met de Var. Stelletje blinden, 20duizend camera’s maar goede beslissingen kunnen ze niet nemen. Ik kijk al amper voetbal meer door die achterlijke var", schrijft een kijker op X.

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Iemand anders is behoorlijk kritisch op de beslissing. "Bizar weer deze scheids en VAR penalty beslissing. Zelfs met een VAR bakken ze er nog niks van. Ongelooflijk om hier een penalty voor te geven.", klinkt het.

Ook de lange VAR-check zorgt voor frustratie bij kijkers. "Sorry hoor. Zwaar onterechte penalty. Als t al zo lang moet duren bij de VAR moet je gewoon stoppen met de check en doorgaan. Zal wel als geen fout van Manschot worden gezien".

#telfey ik ben helemaal klaar met de Var. Stelletje blinden, 20duizend camera’s maar goede beslissingen kunnen ze niet nemen. Ik kijk al amper voetbal meer door die achterlijke var. — Ben het zat (@MisterBobo1969) October 17, 2026

Bizar weer deze scheids en VAR penalty beslissing. Zelfs met een VAR bakken ze er nog niks van. Ongelooflijk om hier een penalty voor te geven. #hands #telfey @KNVB doe hier toch eens iets aan. Wat een niveau vd arbitrage — Maurice (@Mtoussaint80) October 17, 2026

Sorry hoor. Zwaar onterechte penalty. Als t al zo lang moet duren bij de #VAR moet je gewoon stoppen met de check en doorgaan. Zal wel als geen fout van Manschot worden gezien. #telFey — Lou (@loulellie) October 17, 2026

#telfey Nooit een penalty dit. Heel slecht van scheidsrechter en/of VAR. Niemand raakt hem. — LL Cool Singel (@Jerkaaz) October 17, 2026

Het voetbal/var takelt hard af met dit soort idioten beslissingen om penalty te geven #telfey — Sjenkie62 (@sjenkie62) October 17, 2026