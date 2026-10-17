Feyenoord verstevigt koppositie na spektakelstuk in Velsen-Zuid

Feyenoord heeft zaterdagavond ternauwernood afgerekend met Telstar. In Velsen-Zuid leek de ploeg van Giovanni van Bronckhorst lange tijd op weg naar een eenvoudige overwinning, maar de thuisploeg knokte zich telkens terug in de wedstrijd.

Feyenoord kende een droomstart en kwam al na 25 seconden op voorsprong. Givairo Read gaf vanaf de rechterkant een voorzet, waarna de bal via een Telstar-speler voor de voeten van Gaoussou Diarra belandde. De aanvaller hoefde van dichtbij alleen nog maar binnen te tikken en maakte daarmee de snelste treffer van dit Eredivisieseizoen. Ook de voorsprong werd snel verdubbeld: Nacho Ferri kopte in de 21ste minuut van dichtbij raak voor zijn zesde doelpunt van het seizoen.

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Telstar liet zich echter niet uit het veld slaan en kwam vier minuten later terug in de wedstrijd. Vanhoutte verloor de bal op het middenveld, waarna Tyrone Owusu vanaf ongeveer 23 meter uithaalde. Zijn zwabberbal bleek Ernst te machtig. Feyenoord herstelde de marge van twee doelpunten in de 32ste minuut met een fraaie aanval. Zéchiël verstuurde een steekbal, waarna Read vanaf rechts de bal voorgaf. Sem Steijn stond op de juiste plek en rondde eenvoudig af.

De thuisploeg bleef gevaarlijk en maakte er nog voor rust opnieuw een wedstrijd van. Nadat Feyenoord een kans uit een corner niet wist te benutten, schakelde Telstar snel om. Patrick Brouwer kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied en schoot raak: 2-3.

Omstreden penalty houdt Feyenoord op voorsprong

Na rust bleef Telstar aandringen, maar in de 52ste minuut kreeg Feyenoord een uitgelezen mogelijkheid om de marge te vergroten. Scheidsrechter Jeroen Manschot kende de Rotterdammers een strafschop toe nadat de bal de hand van Souahlia had geraakt. De beslissing zorgde voor discussie, mede doordat de VAR de situatie uitgebreid controleerde. Uiteindelijk bleef de beslissing staan.

Steijn ging achter de bal staan en benutte de penalty in de 57ste minuut: 2-4. Daarmee leek Feyenoord de wedstrijd opnieuw onder controle te hebben, maar Telstar weigerde zich neer te leggen bij een nederlaag.

In de 69ste minuut bracht Noach Shenkman de spanning volledig terug. De aanvaller kopte een voorzet van rechtsback Valk binnen en bepaalde de stand op 3-4. Telstar ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, terwijl Feyenoord alle zeilen moest bijzetten om de voorsprong vast te houden.

Met deze overwinning verstevigt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie. De Rotterdammers slaan een gat van vier punten met achtervolgers PSV en AZ. De Alkmaarders komen zondagmiddag nog wel in actie en nemen het in Leeuwarden op tegen sc Cambuur.