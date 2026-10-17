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Steijn onthult onderonsje met Hadj Moussa omtrent penalty bij Feyenoord

17 oktober 2026, 22:51
Sem Steijn bij ESPN
Foto: © ESPN
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Lars Leeftink | Redacteur
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Feyenoord won met 3-4 van Telstar in Velsen-Zuid, mede door twee goals van Sem Steijn. De middenvelder onthulde dat hij bij de vierde goal, een discutabele penalty, eerst nog een onderonsje had met Anis Hadj Moussa.

Na het duel sprak Steijn met ESPN over de penalty. "Als ik in het veld sta, ben ik de eerste optie en neem ik de penalty's en vrije trappen. Ja, dat is gewoon heel simpel en duidelijk."

Hadj Moussa meldt zich bij Steijn

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Deze afspraak zal Anis Hadj Moussa even zijn ontgaan, want hij meldde zich volgens Sem Steijn nog om een discussie te voeren over wie de penalty zou nemen. "Hij vroeg of hij hem mocht nemen", aldus Steijn. "Het is dan aan mij om daar wat van te vinden, want ik ben de eerste optie. Ik wilde hem gewoon nemen, dus dan is het heel simpel en neem ik de penalty."

Steijn nam uiteindelijk de penalty, die hij foutloos binnenschoot en uiteindelijk beslissend bleek te zijn. Ronald Koeman Jr vond de penalty lachwekkend en kon zijn ogen bij de beelden niet geloven, net zoals veel kijkers.

Was de penalty terecht?

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Telstar - Feyenoord

Telstar
3 - 4
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
4
0
2025/2026
Feyenoord
21
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
20
20
2
AZ
8
10
19
3
PSV
9
15
19
4
Twente
8
8
17
5
Ajax
8
12
15

Complete Stand

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