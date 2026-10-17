Feyenoord won met 3-4 van Telstar in Velsen-Zuid, mede door twee goals van . De middenvelder onthulde dat hij bij de vierde goal, een discutabele penalty, eerst nog een onderonsje had met .

Na het duel sprak Steijn met ESPN over de penalty. "Als ik in het veld sta, ben ik de eerste optie en neem ik de penalty's en vrije trappen. Ja, dat is gewoon heel simpel en duidelijk."

Hadj Moussa meldt zich bij Steijn

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Deze afspraak zal Anis Hadj Moussa even zijn ontgaan, want hij meldde zich volgens Sem Steijn nog om een discussie te voeren over wie de penalty zou nemen. "Hij vroeg of hij hem mocht nemen", aldus Steijn. "Het is dan aan mij om daar wat van te vinden, want ik ben de eerste optie. Ik wilde hem gewoon nemen, dus dan is het heel simpel en neem ik de penalty."

Steijn nam uiteindelijk de penalty, die hij foutloos binnenschoot en uiteindelijk beslissend bleek te zijn. Ronald Koeman Jr vond de penalty lachwekkend en kon zijn ogen bij de beelden niet geloven, net zoals veel kijkers.