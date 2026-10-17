Danny Buijs doet ontluisterende onthulling over Mohamed Ihattaren

Het huidige Eredivisie-seizoen is alweer ruim twee maanden bezig, maar is nog altijd niet optimaal fit. Dat onthult hoofdtrainer Danny Buijs van Fortuna Sittard deze week.

Ihattaren is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Fortuna Sittard. De 24-jarige middenvelder kwam in zijn debuutjaar tot dertig wedstrijden in alle competities. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en elf assists. Dit seizoen speelde hij alle acht wedstrijden van de Limburgers in de Eredivisie.

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Ihattaren is dus al geruime tijd aangesloten bij Fortuna Sittard, maar Buijs vertelt in de podcast Stopper en Spits dat de spelmaker nog altijd niet over de vereiste fitheid beschikt. "Hij moet nog een stukje fitter worden."

Buijs stipt aan dat Ihattaren vorig seizoen werd teruggeworpen door een enkelblessure die hij op 14 maart opliep in de uitwedstrijd tegen FC Volendam. De creatieveling stond vervolgens weliswaar slechts twee duels aan de kant, maar volgens Buijs had dat wel impact. "Dat was een mentale knak voor hem. Ik denk dat hij dacht: 'Als ik dit kan doorzetten, komt er een mooie beloning aan het einde van het seizoen.'"

"Daar hebben meer spelers last van. Je ligt er vijf of zes weken uit... Het is dan ook al bijna aan einde van het seizoen", vervolgt Buijs, die ziet dat Ihattaren wel op de goede weg is. "Hij is nu stappen aan het zetten. Verdedigend maakt hij duidelijke stappen om het team te helpen."

Buijs twijfelt er niet aan dat Ihattaren op enig moment een mooie stap gaat maken. "Als hij fit blijft en zo doorgaat, komt er gewoon een club. Hij moet zich richten op het buitenland. Ik denk toch dat hij in Nederland te veel een stempel heeft. Het is moeilijk om daar vanaf te komen."