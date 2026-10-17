Vurnon Anita: ‘Een jongensdroom om met hem bij Ajax te spelen’

bewaart mooie herinneringen aan zijn actieve spelersloopbaan. De verdediger annex middenvelder speelde met diverse grote namen en heeft op verzoek van ELF Voetbal zijn favoriete elftal aller tijden samengesteld.

Anita belandde in 2005 in de jeugdopleiding van Ajax en speelde tot de zomer van 2012 voor de Amsterdamse club. Daarna stond hij onder contract bij onder meer Newcastle United, Leeds United en RKC Waalwijk, alvorens hij in 2025 afzwaaide als prof.

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Anita speelde bij Ajax samen met diverse grote namen, zoals Jaap Stam, Wesley Sneijder en Edgar Davids. Anita en Davids waren van januari 2007 tot en met juni 2008 ploeggenoten bij Ajax. Davids zat toen al in de nadagen van zijn carrière, maar maakte desondanks veel indruk.

"Je moest het niet in je hoofd halen om Edgar Davids door de benen te spelen, haha", memoreert Anita in gesprek met ELF Voetbal.

"Als kleine jongen keek ik op naar hem en Clarence Seedorf. Ik heb de Nike-reclames met hem tientallen keren gezien", vervolgt de 37-jarige linkspoot. "Met hem op het veld staan was een jongensdroom. Hij was net als Stam een echte leider. Iemand die het voortouw nam en jonge spelers op hun plek zette als ze slordig waren bij pass- en trapoefeningen. De gedrevenheid spatte ervan af."

Davids was volgens Anita echter niet de beste speler met wie hij ooit een kleedkamer deelde. "Ik denk dat Hatem Ben Arfa de beste speler is met wie ik heb gespeeld", zegt hij over de Franse aanvaller, met wie hij bij Newcastle United samenspeelde. "Dat zegt heel veel als je de andere namen in dit team ziet. Hij had zijn eigen niveau. Het is er alleen niet helemaal uitgekomen. Met iets meer discipline was Hatem een topspeler geweest. Hij had de beste kap, een goede versnelling, een goed schot en was sterk, maar af en toe knapte er iets in zijn hoofd."

Het favoriete elftal aller tijden van Vurnon Anita: Kenneth Vermeer (Ajax); Hatem Trabelsi (Ajax), Jaap Stam (Ajax), Urby Emanuelson (Ajax); Edgar Davids (Ajax), Steven Pienaar (Ajax), Wesley Sneijder (Ajax); Hatem Ben Arfa (Newcastle United), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) en Luis Suárez (Ajax).