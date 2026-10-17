Bayern München veegt de vloer aan met PSV-opponent en boekt monsterzege

Bayern München heeft zaterdagavond op indrukwekkende wijze afgerekend met RB Leipzig. In de Allianz Arena won Bayern München zaterdagavond met maar liefst 6-1 van RB Leipzig en is weer koploper van de Bundesliga. Dat komt omdat concurrent Dortmund diezelfde middag niet wist te winnen van laagvlieger Union Berlin (0-0).

Bayern München begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam al na twaalf minuten op voorsprong. Luis Díaz rondde een aanval op aangeven van Joshua Kimmich af en zette de thuisploeg op 1-0. Leipzig had nauwelijks tijd om zich te herstellen, want veertien minuten later verdubbelde Aleksandar Pavlović de marge. De middenvelder profiteerde van voorbereidend werk van Harry Kane en maakte er 2-0 van.

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In de 34ste minuut liep Bayern verder uit. Michael Olise vond het net na opnieuw een goede aanval van de thuisploeg, waarbij Kane de assist verzorgde: 3-0. Daarmee ging Bayern met een comfortabele voorsprong de rust in.

Ook na de pauze bleef Bayern doordrukken. Díaz sloeg in de 47ste minuut opnieuw toe en maakte zijn tweede van de avond. Zes minuten later was het de beurt aan Kane, die zelf voor de 5-0 tekende. Leipzig kreeg geen grip op de aanvallers van Bayern en zag de achterstand verder oplopen.

In de 60ste minuut maakte Díaz het feest compleet. De aanvaller scoorde voor de derde keer en bepaalde daarmee de stand op 6-0. In de absolute slotfase zorgde Leipzig-middenvelder Andrija Maksimović nog voor de eretreffer en de 6-1 eindstand