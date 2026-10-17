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Diarra pakt record af met snelste goal van dit seizoen

17 oktober 2026, 20:39
Diarra
Foto: © Imago
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Dosty Amin | Redacteur
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Feyenoord-aanvaller Gaoussou Diarra heeft zaterdag tegen Telstar het snelste doelpunt van dit Eredivisie-seizoen gemaakt. De aanvaller had slechts 25 seconden nodig om de score te openen. Daarmee neemt hij het record over van Telstar-opponent Patrick Brouwer. De middenvelder die in de eerste speelronde na 27 seconden het net wist te vinden tegen N.E.C.

De wedstrijd was nog maar net begonnen toen Feyenoord al op voorsprong kwam. Anis Hadj Moussa stuurde Givairo Read aan de rechterkant weg, waarna de verdediger de bal voorgaf. Via een speler van Telstar belandde de bal voor de voeten van Diarra, die van dichtbij raak schoot.

Diarra's doelpunt werd aanvankelijk geregistreerd na 28 seconden door Opta, maar die tijd werd later aangepast naar 25 seconden. Daarmee is de Feyenoorder de snelste doelpuntenmaker van dit Eredivisie-seizoen.

Record afgepakt van Telstar

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Voor de treffer van Diarra stond Patrick Brouwer bovenaan de lijst met snelste doelpunten van dit seizoen. De aanvaller van Telstar scoorde op de eerste speeldag tegen NEC al na 27 seconden. Telstar won die wedstrijd uiteindelijk met 1-2. Diarra is Brouwer nu met twee seconden voorbij. Daarmee heeft Feyenoord er niet alleen een razendsnelle openingstreffer bij, maar is ook het seizoensrecord in handen van de Rotterdammers.

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Telstar - Feyenoord

Telstar
3 - 4
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Gaoussou Diarra

Gaoussou Diarra
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (21 nov. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
7
1
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
İstanbulspor
34
15

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Utrecht
8
-11
8
14
Sparta
8
-7
6
15
Telstar
8
-7
6
16
ADO
9
-9
6
17
PEC
8
-15
4

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