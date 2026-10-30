Davy Klaassen heel eerlijk over Ajax: ‘Als ik het vergelijk met vorig jaar…’

vindt dat Ajax verder is dan vorig seizoen, zo stelt hij in een interview met ESPN. Na drie overwinningen op rij (waarvan één in de Conference League) staat de Amsterdamse club op de tweede plaats in de Eredivisie met 21 punten uit tien duels. Het gat met koploper Feyenoord bedraagt nog maar drie punten.

"Als ik het vergelijk met vorig jaar, is de balans gewoon beter", zegt de 33-jarige aanvoerder over de huidige selectie. Volgens de middenvelder spelen twee dingen daarbij een belangrijke rol: de kwaliteitsimpulsen van technisch directeur Jordi Cruijff en de persoonlijkheden in de kleedkamer.

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“Het is altijd moeilijk om daar echt de vinger op te leggen. De laatste wedstrijd tegen Sparta (1-2 winst, red.) was misschien niet zo goed, maar ik denk zeker dat we daarvoor twee goede wedstrijden speelden waarin veel energie zat en we veel naar voren druk zetten. Dan merk je dat je goede wedstrijden speelt en dat neem je mee uit deze periode”, vindt Mister 1-0.

Inmiddels went de gelegenheidsrechtsbuiten aan de nieuwe speelstijl van Míchel Sánchez, maar in de eerste weken van het seizoen was dat anders. “Dan moet je zijn concept helemaal leren kennen en de tactische principes die belangrijk zijn. Dat moeten automatismen worden, maar dat komt er steeds meer in”, aldus Klaassen.

Onder leiding van Cruijff haalde Ajax afgelopen zomer elf nieuwe spelers binnen voor een totaalbedrag van 36,4 miljoen euro. De Amsterdammers kozen daarbij nadrukkelijk voor ervaring met de komst van onder anderen Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Caio Henrique, Thilo Kehrer en Yves Bissouma.

Dramatische reeks tegen AZ

De opmars en de titelaspiraties worden zaterdagavond om 21.00 uur direct op de proef gesteld, wanneer AZ op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van trainer Lee-Roy Echteld staat met twintig punten uit tien wedstrijden op de vijfde plek en volgt op slechts één punt van de Amsterdammers.

Klaassen staat in aanloop naar de topper ook stil bij de dramatische cijfers tegen de Alkmaarders. Ajax wist de laatste elf ontmoetingen met AZ namelijk niet te winnen: zeven keer ging de winst naar de ploeg uit Alkmaar en viermaal eindigde het duel in een gelijkspel.