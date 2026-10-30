Davy Klaassen hard: ‘Als je dat niet kunt handelen, moet je wat anders gaan doen’

heeft zich tegenover ESPN hard uitgesproken over een van de meest opvallende regels van Ajax-trainer Míchel Sánchez. De Spaanse oefenmeester van de Amsterdammers maakt zijn opstelling altijd pas drie uur voor de wedstrijd bekend, maar volgens de aanvoerder is dat geen issue.

De reden dat Míchel Sánchez zijn opstelling zo lang ‘geheimhoudt’, is dat hij zijn spelers tot het laatste moment scherp wil houden. In de eerste weken van het seizoen riep deze regel de nodige vraagtekens op. Ajax staat inmiddels op de tweede plek, met slechts drie punten achterstand op koploper Feyenoord.

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Klaassen vindt het onnodig om zoveel aandacht te besteden aan de regel van de Ajax-trainer. “Vorig jaar hadden we dat al met Oscar García, die dat ook deed”, zegt de middenvelder annex rechtsbuiten. “Misschien is het iets Spaans, dat ze de opstelling zo kort van tevoren bekendmaken. Wij zijn in Nederland gewend om die al een dag van tevoren te weten, maar je moet ermee omgaan. Het is niet aan jou als speler om dat te bepalen. Je moet er gewoon voor zorgen dat je klaar bent”, vindt Mister 1-0.

Klaassen geeft vervolgens een duidelijke boodschap mee aan de rest van de spelersgroep van de Amsterdammers. “Je probeert altijd voor een bepaalde sfeer in het team te zorgen, waarin iedereen tevreden is, maar dat lukt niet altijd. Als je niet speelt, of als je twee of drie uur van tevoren hoort dat je niet speelt, moet je er maar voor zorgen dat je klaar bent.”

De routinier doet daar nog een schepje bovenop: “Wij zijn Ajax en beoefenen topsport. Als je dat niet kunt handelen, moet je maar iets anders gaan doen”, aldus Klaassen.