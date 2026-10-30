Waslijst aan afwezigen: deze spelers missen topper Ajax – AZ

9 blessuregevallen en 3 twijfels. Ajax en AZ kampen met de nodige problemen in aanloop naar de topper in de elfde speelronde van de Eredivisie. Beide ploegen moeten het stellen zonder een aantal spelers. FCUpdate zet de volledige ziekenboeg op een rijtje.

Na tien wedstrijden is het opvallend spannend in de top van de Eredivisie. Feyenoord gaat zoals bekend aan kop met 24 punten, drie punten meer dan nummer twee Ajax. PSV, FC Twente én AZ volgen daaronder met 20 punten. Eén wedstrijd kan de hele top vijf weer op zijn kop zetten. Des te belangrijker is de ontmoeting tussen Ajax en AZ, zaterdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Blessures Ajax

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Bij Ajax beginnen we met het goede (?) nieuws. Daar is Steven Berghuis mogelijk weer van de partij. Míchel Sánchez verwacht dat de routinier terugkeert in de wedstrijdselectie, maar een basisplaats lijkt onwaarschijnlijk. De kans is wel aannemelijk dat de buitenspeler op de bank zit. Hier lees je daar meer over.

Verder mist Ajax de gebruikelijke namen. Liefst vijf spelers zitten in de lappenmand, waaronder zomeraanwinsten Simon Adingra en Caio Henrique. Het is onduidelijk waar het tweetal mee kampt. Míchel Sánchez kan eveneens niet beschikken over Anton Gaaei, Kasper Dolberg en Oliver Edvardsen.

Speler Blessure Status Kasper Dolberg Knieblessure Afwezig Oliver Edvardsen Onbekende blessure Afwezig Caio Henrique Onbekende blessure Afwezig Anton Gaaei Niet fit Afwezig Simon Adingra Niet fit Afwezig Steven Berghuis Niet fit Twijfelgeval

Blessures bij AZ

AZ kan niet beschikken over een viertal spelers, waarvan de afwezigheid van Ayoub Oufkir de grootste aderlating is. De aanvaller is geschorst. Ook Stije Resink, Jizz Hornkamp en derde doelman Jeroen Zoet zijn niet van de partij in de ArenA.

Verder heeft Leeroy Echteld nog twee belangrijke twijfelgevallen vanuit de ziekenboeg. Wouter Goes werd op 18 oktober na 64 minuten gewisseld tegen SC Cambuur en is sindsdien afwezig. Of de verdediger fit genoeg is voor het duel met Ajax, is de vraag. Kees Smit ontbreekt al langer bij de Alkmaarders, sinds 10 oktober. Liesklachten houden de middenvelder aan de kant.