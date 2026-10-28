Frenkie de Jong haalt plotseling de voorpagina: 'Bronnen melden dat...'

prijkt woensdagochtend op de voorpagina van de Spaanse krant Mundo Deportivo. Daar is een positieve aanleiding voor: de sportkrant heeft vanuit de kleedkamer van FC Barcelona vernomen dat de Nederlander grote indruk maakt op zijn ploeggenoten.

De Oranje-international stond bijna vier maanden aan de kant met een knieblessure en miste daardoor de eerste twaalf officiële wedstrijden van het seizoen. Afgelopen zondag maakte hij tijdens de met 1-2 verloren El Clásico tegen Real Madrid zijn eerste minuten van dit seizoen. Hoofdtrainer Hansi Flick bracht de Nederlander in de 74e minuut binnen de lijnen als vervanger van Fermín López. Bij een 1-1 tussenstand posteerde de Duitse coach de teruggekeerde middenvelder op de positie van aanvallende middenvelder.

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Mundo Deportivo schrijft woensdag dat bronnen uit de kleedkamer melden dat De Jong zijn ploeggenoten heeft verrast met zijn fysieke gesteldheid. De middenvelder zou er tijdens de trainingen bijzonder fit uitzien en ook aan de bal een sterke indruk maken.

Volgens de Catalaanse sportkrant wordt de 29-jarige spelmaker intern gezien als een belangrijk extra wapen om onder hoge druk van tegenstanders uit te voetballen. Dat vermogen kan goed van pas komen, want Barcelona had daar recent wat moeite mee. Vorige week dinsdag ging de ploeg van Flick in de Champions League met 4-2 onderuit tegen Paris Saint-Germain, terwijl ook de Clásico tegen Real Madrid verloren ging. Mundo Deportivo verwacht dat De Jong de komende periode van grote waarde kan zijn voor de koploper van LaLiga.

Concurrentie

De terugkeer van De Jong geeft de technische staf van de Catalaanse club in ieder geval meer mogelijkheden. FC Barcelona beschikt met middenvelders als Rodri, Pedri, Gavi, Marc Bernal, Fermín López en Dani Olmo over veel opties, maar na de nederlaag tegen Real Madrid constateerde Flick dat zijn ploeg frisheid miste.

Als we de berichtgeving van Mundo Deportivo mogen geloven, kan De Jong juist op dat vlak een belangrijke bijdrage leveren.