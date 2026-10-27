Familie van Yamal haalt fel uit na Ballon d’Or-uitreiking: sneer naar Harry Kane

In het kamp van heerst grote teleurstelling en onvrede nadat de aanvaller van FC Barcelona maandagavond naast de Ballon d'Or heeft gegrepen. In het radioprogramma El Larguero op Cadena SER doet zijn oom Abdul de winst van Harry Kane af als een 'afscheidscadeau'. De Engelse spits troefde in Londen zowel nummer twee Kylian Mbappé als de 19-jarige Yamal af.

Yamal eindigde als derde in de verkiezing en mocht wel voor de derde keer in zijn carrière de Kopa Trophy voor het grootste talent in ontvangst nemen.

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De Spaanse radiozender Cadena SER volgde de ceremonie in Londen met camera's en microfoons vanuit de bar van de oom van de aanvaller. Daar reageerden familieleden en aanwezigen met ongeloof op de ontknoping.

Oom Yamal haalt uit na Ballon d'Or-uitreiking

Kort na de bekendmaking nam Abdul geen blad voor de mond: "Mijn neefje was geweldig. Hij is de beste speler ter wereld, dat weet iedereen. Als je een voetbalfan bent, moet je naar Lamine kijken, niet naar Kane."

Hoewel de oom van de buitenspeler de kwaliteiten van de Bayern München-aanvaller erkent, vindt hij dat zijn familielid erbovenuit steekt: "De Engelsman is een behendige spits, maar mijn neefje is de beste speler vanwege zijn klasse op het veld. Hij is degene die het verschil maakt."

Volgens Abdul speelt het leeftijdsverschil een beslissende rol bij de einduitslag van de verkiezing: "Hij heeft niet gewonnen omdat Lamine jong is, hij is negentien jaar en gaat er nog meer winnen. Kane heeft nog maar drie dagen op het veld te gaan en we hebben hem de prijs gegeven."

De oom wijst daarnaast naar de prijzenkast en het vertoonde spel van Yamal van het afgelopen jaar: "Hij won het WK, LaLiga en de Super Cup. Hij speelt geweldig, hij had een fantastisch seizoen. Hij maakt doelpunten die niemand anders kan maken, geeft passes en assists, alles." Ondanks de derde plaats twijfelt Abdul niet aan de toekomstige erelijst van zijn neefje: "Hij gaat vijf Ballons d'Or winnen."