is maandagavond tijdens de ceremonie in Palladium (Londen) gekroond tot winnaar van de Ballon d’Or 2026. De Engelsman troeft daarmee en af in de strijd om de meest prestigieuze individuele prijs in het voetbal.

Kane dankt zijn Gouden Bal-winst aan zijn ongekende cijfers en gevulde prijzenkast in het seizoen 2025/26 bij Bayern München. In de Bundesliga was de spits in 31 competitieduels goed voor liefst 36 doelpunten en 5 assists. Daarmee legde hij voor de tweede keer in zijn loopbaan beslag op de Europese Gouden Schoen, nadat hij die topscorersprijs ook in zijn debuutseizoen 2023/24 al met 36 treffers in de wacht sleepte.

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Over alle competities gemeten maakte de Engelsman afgelopen seizoen maar liefst 61 doelpunten voor de Duitse grootmacht. Daarmee evenaarde hij het hoogste aantal treffers in één seizoen in de vijf grote Europese competities sinds Cristiano Ronaldo namens Real Madrid in de jaargang 2014/15. Inclusief zijn interlands voor Engeland, waarvoor hij op het WK zes keer trefzeker was, kwam zijn jaartotaal volgens Sky Sports uit op 73 doelpunten voor club en land.

Jarenlang bleven grote hoofdprijzen uit voor de spits, die in 2021 en 2024 de EK-finale verloor met Engeland en in 2019 met Tottenham Hotspur onderuitging in de eindstrijd van de Champions League. In Duitsland heeft Kane zijn erelijst echter in sneltreinvaart aangevuld. Na zijn eerste landstitel in 2025 veroverde hij in het seizoen 2025/26 met Bayern zowel de schaal in de Bundesliga, de DFB-Pokal als de Duitse Supercup.

Eerste Engelse winnaar sinds Owen

De uitverkiezing in Londen heeft een bijzondere historische waarde voor het Engelse voetbal. Engeland moest sinds de winst van Michael Owen in 2001 al liefst 25 jaar wachten op een nieuwe winnaar van de Gouden Bal.

Dat organisator France Football voor het eerst buiten Parijs uitpakt met het gala en neerstrijkt in het London Palladium, maakt het Engelse feest extra bijzonder. De zeventigste editie is namelijk speciaal aan Londen toegewezen als eerbetoon aan de Engelsman Sir Stanley Matthews, die in 1956 de allereerste winnaar van de Ballon d'Or werd. Ronaldo Luís Nazário de Lima reikte de prijs uit.

De Ballon d’Or, beter bekend als de Gouden Bal, wordt sinds 1956 jaarlijks uitgereikt door France Football aan de beste voetballer van het afgelopen seizoen. De beslissing voor wie de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen, wordt bepaald door een jury, bestaande uit journalisten. Elk top-100-land van de huidige FIFA-ranking levert één journalist af. In Nederland was dat Frans van den Nieuwenhof.