Mbappé beslist Clásico: Real verslaat Barcelona bij rentree Frenkie de Jong

Real Madrid heeft in de eerste Clásico van het seizoen een 1-2 uitzege geboekt op aartsrivaal FC Barcelona. Dankzij een dubbelslag van eindigde het duel in Camp Nou in een 1-2 overwinning voor De Koninklijke, dat de spanning door de zege terugbrengt in de top van LaLiga. Bij de thuisploeg maakte in de tweede helft zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Bij Barcelona achtte trainer Hansi Flick de tijd nog niet rijp voor de basisrentree van Frenkie de Jong. De Nederlander, net weer hersteld van zijn slepende knieblessure, zat de afgelopen twee wedstrijden al 90 minuten op de bank en vond zichzelf daar ook weer terug bij de Clásico. Aan Real-zijde koos José Mourinho niet voor Denzel Dumfries, maar startte Federico Valverde rechts achterin. Verder ontbraken Thibaut Courtois (ziek) en Vinícius Júnior (geschorst) bij De Koninklijke.

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Iets na negenen zette scheidsrechter Juan Martinez Munuera de strijd in Camp Nou in gang. Barcelona had in de openingsfase licht de overhand, ook omdat Dean Huijsen wat slippertjes kende in de verdediging van Real. Tot écht grote kansen leidde dat echter niet. Overigens was Real zeker niet naar Barcelona gekomen om zich te verstoppen. De Koninklijke probeerde geregeld te profiteren van de grote ruimte die de thuisploeg achter de defensie open liet, waarbij rappe mannen als Yan Diomande en natuurlijk Kylian Mbappé levensgevaarlijk hoopten toe te slaan.

Cucurella heeft Yamal aan de ketting

Lamine Yamal slaagde er in de eerste helft nauwelijks in om zijn stempel op het duel te drukken. De supervedette van Barcelona zat stevig in de tang bij collega-international Marc Cucurella, die alles uit de kast haalde om de buitenspeler te ontregelen. De eerste échte kans van het duel was bovendien voor Real, toen Güler na een dik kwartier spelen een laag schot afvuurde dat door Joan García kon worden gekeerd. Aan de overkant had Raphinha het vizier meermaals niet helemaal op scherp. Na een halfuurtje spelen incasseerde Barcelona een eerste tegenvaller, toen rechtsback Xavi Espart de strijd met een blessure moest staken. Alejandro Balde was zijn vervanger.

Mbappé zet Real met een gelukje op voorsprong

Anthony Gordon kreeg even later de eerste grote kans voor Barcelona van de avond, maar Lunin ranselde zijn harde schot uit de korte hoek. Vlak voor rust kwam Real vervolgens op voorsprong. Diomande stond aan de basis van de treffer met een lage voorzet vanaf de linkerflank. Gerard Martin leek te kunnen opruimen, maar schoot pardoes tegen Mbappé aan. Via de Fransman caramboleerde de bal buiten bereik van García in de hoek: 0-1. Barcelona had vlak daarna gelijk wat terug kunnen doen toen Yamal eindelijk eens aan Cucurella ontsnapte, maar oog in oog met Lunin mikte hij de bal meters naast. Mbappé en Diomande doken vervolgens in de blessuretijd nog gevaarlijk voor het Barcelona-doel op, maar de Fransman raakte de paal én stond buitenspel, en de Ivoriaan mikte hard in het zijnet. Zo zochten beide ploegen even later met een 0-1 tussenstand de kleedkamers op.

Verdedigers blinken uit

De eerste fase van de tweede helft kende gevaarlijke momenten voor beide doelen. Vooral Real kreeg een grote kans om de voorsprong te verdubbelen toen Bellingham en Mbappé met z'n tweeën op het doel af konden en namens Barcelona alleen Martin mee terug was. De verdediger positioneerde zich echter uitstekend, waardoor de Engelsman de bal uiteindelijk over de achterlijn liep. Even later waren diezelfde Bellingham en Aurélien Tchouaméni nuttig voor Real met uitstekende tackles op Raphinha en Pedri, die daardoor het doel niet onder vuur konden nemen.

Raphinha helpt Barcelona weer langszij, Dumfries valt in

Na een uur spelen was het alsnog gelijk. Pedri, die daarvoor meermaals balverlies had geleden, vond Raphinha met een geweldig passje. De Braziliaan drukte vervolgens diagonaal af, Lunin zat er nog wel aan maar niet voldoende om de 1-1 te voorkomen. Mourinho reageerde vrijwel direct en haalde Valverde naar de kant, waardoor Dumfries zijn entree maakte. Beide ploegen gingen vervolgens op zoek naar de voorsprong. García bracht echter goed redding op een schot van Güler en aan de overkant had Lunin een katachtige reflex in huis op een kopbal van Martin uit een hoekschop, die velen al geteld hadden.

De Jong maakt langverwachte rentree

Besloot een kwartier voor tijd dat het moment daar was om De Jong in te brengen. De middenvelder verving Fermín en oogstte met zijn eerste actie meteen applaus van het thuispubliek. De Jong had zijn rentree even later op kunnen luisteren toen hij in de zestien een schietkans kreeg, maar dat feest ging niet door want er zat een verdediger tussen waardoor Barcelona er slechts een hoekschop aan overhield.

Mbappé matchwinner na hoogstandje Bellingham

Vlak voor tijd viel vervolgens alsnog de beslissing. Bellingham gooide er een geweldige actie uit en gaf de bal mee aan invaller Eduardo Camavinga. Die legde vervolgens knap terug terwijl García op hem afstormde, waardoor Mbappé de bal in het lege doel kon prikken en de eindstand met zijn tweede van de avond op 1-2 in het voordeel van Real bracht.

Spanning terug in LaLiga

Barcelona begon met zes punten voorsprong op Real aan het onderlinge treffen en had de marge dus al vroeg in het seizoen naar negen kunnen brengen, maar door de nederlaag is het gat tussen beide rivalen nog maar drie punten. Barcelona blijft wel koploper met 27 punten uit tien wedstrijden, gevolgd door Atlético Madrid met 25 uit tien en daarachter Real met 24 uit tien.