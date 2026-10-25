Twee Ajacieden gefileerd na schrijnend optreden: 'Koning verkeerde keuzes maken'

Ajax heeft zondag met de nodige moeite gewonnen van Sparta Rotterdam (1-2), maar het optreden van de Amsterdammers kon Kees Kwakman allerminst bekoren. De analist van ESPN sprak zich voornamelijk kritisch uit over het optreden van twee Ajacieden.

"Het was uiteindelijk Ter Stegen die Ajax op de been hield", stelde Kwakman na afloop bij ESPN. Volgens de analist hielp Ajax Sparta bovendien regelmatig in het zadel door slordig balverlies. "Sparta kreeg hulp van Ajax, dat de ballen telkens zo inleverde."

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Ook in de omschakeling wist Ajax volgens Kwakman nauwelijks gevaar te stichten. De Amsterdammers slaagden er niet in om de ruimtes achter de Spartaanse verdediging goed te benutten. "En dan zie je dat Ajax in de counter ook heel weinig klaarspeelt. Ze kunnen ook niet iemand inbrengen die in de omschakeling heel gevaarlijk kan zijn. Adingra zou zo'n type kunnen zijn. "Dan zie je dat ze tot bijna niets komen, behalve die bal op de paal van Tolu dan."

Gloukh met een slechte invalbeurt

Ook Oscar Gloukh kon niet op complimenten rekenen. De Israëliër viel volgens Kwakman bijzonder zwak in en liet te vaak na om de juiste oplossing te kiezen.

"Gloukh heeft dat ook niet in zijn spel", zei Kwakman over het gebrek aan dreiging in de omschakeling. Vervolgens was hij duidelijk over de keuzes van de aanvallende middenvelder: "Hij is koning verkeerde keuzes maken. Hij kan zo vaak die bal meegeven… Het gebeurt hem veel te vaak."

Kwakman zag Ajax in de tweede helft ver terugvallen. Mogelijk speelde de wedstrijd van donderdag daarbij een rol, maar dat nam zijn kritiek niet weg. "Het was heel erg matig in de tweede helft. Misschien heeft die wedstrijd van donderdag ermee te maken. Maar Ajax heeft gezwijnd. Alleen heeft niemand het daar morgen nog over."

Ook Rosa krijgt forse kritiek

Vooral het verdedigende optreden van Ajax in de tweede helft stemde Kwakman ontevreden. Lucas Rosa kreeg daarbij specifiek kritiek vanwege de ruimte die hij Sparta-aanvaller Van Bergen gaf om voorzetten af te leveren.

"Als Sparta de bal had, was het schrijnend bij Ajax. Als je ziet hoe makkelijk die voorzetten gegeven kunnen worden… Rosa liet Van Bergen gewoon constant die voorzetten geven. Dan roep je het over jezelf af."