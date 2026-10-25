Slecht Ajax kruipt door het oog van de naald, maar passeert PSV op de ranglijst

Ajax heeft PSV zondagavond gepasseerd op de ranglijst. Makkelijk ging dat niet, want de Amsterdammers speelden een moeizame wedstrijd op bezoek bij Sparta Rotterdam. Met hangen en wurgen werd een benauwde zege geboekt: 1-2.

Ajax speelde in het eerste bedrijf zeker niet groots in Rotterdam, maar was in de openingsfase nog wel sterker dan de thuisploeg. Het eerste schot op doel van de Amsterdammers was vervolgens direct raak: een schitterende knal van Abdellah Ouazane betekende de 0-1.

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Na dat doelpunt veranderde het wedstrijdbeeld. Niet zozeer omdat Sparta veel beter ging voetballen, maar vooral omdat Ajax de thuisploeg de ruimte gaf. De Amsterdammers oogden passief en maakten de indruk dat het na de openingstreffer op Spangen vanzelf wel goed zou komen. Sparta werd daardoor wat dreigender. Jens Toornstra, die zijn vijfhonderdste Eredivisie-duel speelde, profiteerde van de sterke fase van de thuisploeg. Vlak voor rust kopte hij op schitterende wijze de 1-1 binnen.

Sparta trok daarna verder ten aanval, maar dat kwam de ploeg van Rogier Meijer juist duur te staan. Na balverlies voorin was de restverdediging niet op orde, waardoor Ajax kon counteren. Tolu Arokodare schoot vervolgens de 1-2 binnen, kort na de gelijkmaker van Toornstra.

Toch was Ajax-trainer Míchel Sánchez niet tevreden over het eerste bedrijf. Hij besloot in de rust dan ook in te grijpen met een wissel. Viktor Tsygankov verliet het veld en Davy Klaassen kwam voor hem in de plaats.

Na rust kregen zowel Ajax als Sparta direct een gigantische kans. Eerst schoot Arokodare na knullig balverlies bij Sparta op de lat. Kort daarna ging Julian Brandt na een pass van Marc ter Stegen op dramatische wijze in de fout. Sparta profiteerde echter niet: Mitchell van Bergen faalde oog in oog met de Duitse doelman in de afronding.

Het was een waarschuwing voor Ajax, dat ook in de tweede helft veel te ver terugzakte en daarmee het onheil over zichzelf afriep. In de zeventigste minuut kreeg de thuisploeg via Milan Zonneveld opnieuw een enorme kans, maar wederom voorkwam Ter Stegen de gelijkmaker.

Sparta bleef het proberen, maar slaagde er niet in om de gelijkmaker te produceren. Zo won Ajax uiteindelijk in Rotterdam, maar daar is ook alles mee gezegd. Eindstand: 1-2.