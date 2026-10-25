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Slecht Ajax kruipt door het oog van de naald, maar passeert PSV op de ranglijst

25 oktober 2026, 18:41
Ter Stegen
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ajax heeft PSV zondagavond gepasseerd op de ranglijst. Makkelijk ging dat niet, want de Amsterdammers speelden een moeizame wedstrijd op bezoek bij Sparta Rotterdam. Met hangen en wurgen werd een benauwde zege geboekt: 1-2.

Ajax speelde in het eerste bedrijf zeker niet groots in Rotterdam, maar was in de openingsfase nog wel sterker dan de thuisploeg. Het eerste schot op doel van de Amsterdammers was vervolgens direct raak: een schitterende knal van Abdellah Ouazane betekende de 0-1.

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Na dat doelpunt veranderde het wedstrijdbeeld. Niet zozeer omdat Sparta veel beter ging voetballen, maar vooral omdat Ajax de thuisploeg de ruimte gaf. De Amsterdammers oogden passief en maakten de indruk dat het na de openingstreffer op Spangen vanzelf wel goed zou komen. Sparta werd daardoor wat dreigender. Jens Toornstra, die zijn vijfhonderdste Eredivisie-duel speelde, profiteerde van de sterke fase van de thuisploeg. Vlak voor rust kopte hij op schitterende wijze de 1-1 binnen.

Sparta trok daarna verder ten aanval, maar dat kwam de ploeg van Rogier Meijer juist duur te staan. Na balverlies voorin was de restverdediging niet op orde, waardoor Ajax kon counteren. Tolu Arokodare schoot vervolgens de 1-2 binnen, kort na de gelijkmaker van Toornstra.

Toch was Ajax-trainer Míchel Sánchez niet tevreden over het eerste bedrijf. Hij besloot in de rust dan ook in te grijpen met een wissel. Viktor Tsygankov verliet het veld en Davy Klaassen kwam voor hem in de plaats.

Na rust kregen zowel Ajax als Sparta direct een gigantische kans. Eerst schoot Arokodare na knullig balverlies bij Sparta op de lat. Kort daarna ging Julian Brandt na een pass van Marc ter Stegen op dramatische wijze in de fout. Sparta profiteerde echter niet: Mitchell van Bergen faalde oog in oog met de Duitse doelman in de afronding.

Het was een waarschuwing voor Ajax, dat ook in de tweede helft veel te ver terugzakte en daarmee het onheil over zichzelf afriep. In de zeventigste minuut kreeg de thuisploeg via Milan Zonneveld opnieuw een enorme kans, maar wederom voorkwam Ter Stegen de gelijkmaker.

Sparta bleef het proberen, maar slaagde er niet in om de gelijkmaker te produceren. Zo won Ajax uiteindelijk in Rotterdam, maar daar is ook alles mee gezegd. Eindstand: 1-2.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Voor FCUpdate volgt hij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet. In dat kader is hij regelmatig aanwezig bij trainingen, persmomenten en wedstrijden van de drie Overijsselse clubs.

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Als je de 2e helft gezien hebt dan heb je gezien dat wonderen nog bestaan, in dit geval voor Ajax. Sparta heeft echt zoveel 100% kansen gehad om de gelijkmaker te maken ongelooflijk dat Ajax hier weg is gekomen met de winst.

Kramer
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2de helft was dramatisch slecht, weersomstandigheden zullen ook wel een rol hebben gespeeld. Overigens had de scheids wel zin in een pot met vasthouden en beuken geloof ik, Tolu zijn shirt is gelukkig voor hem van goede kwaliteit. Waar Mousa geel kreeg voor shirtje vasthouden met zijn pink kon je op het kasteel shirts uittrekken en werd er niet gefloten. De willekeur van scheidsrechters wordt wel vervelend. Maar goed, de competitie is weer spannender na vandaag.

Jopie14
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@Kramer. Het was inderdaad tenenkrommend. Mede door de inbreng van Makkelie, wat die man er van bakt. Eigen helemaal niets gewoon. Die Verschuren deed een Wouter Goesje en Makkelie stond erbij en keek ernaar, en liet alles toe.

Kicker
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Slecht Ajax en de winst is binnen. Daar is alles wel mee gezegd.

EttoE
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Het was energie-arm in de tweede helft, Sparta was veel feller; misschien had de Europese wedstrijd er iets mee te maken. Een zwijntje, Sparta had 1-3 punten verdiend.

EuropaMango
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Poe hey, Sparta mocht ook maar vrij voorzetten geven tegen het einde aan. Gelukkig ging dat maar net goed.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
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1.256 Reacties
1.490 Dagen lid
6.067 Likes
Allback
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  • 5
    + 1
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Als je de 2e helft gezien hebt dan heb je gezien dat wonderen nog bestaan, in dit geval voor Ajax. Sparta heeft echt zoveel 100% kansen gehad om de gelijkmaker te maken ongelooflijk dat Ajax hier weg is gekomen met de winst.

Kramer
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3.298 Reacties
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20.865 Likes
Kramer
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2de helft was dramatisch slecht, weersomstandigheden zullen ook wel een rol hebben gespeeld. Overigens had de scheids wel zin in een pot met vasthouden en beuken geloof ik, Tolu zijn shirt is gelukkig voor hem van goede kwaliteit. Waar Mousa geel kreeg voor shirtje vasthouden met zijn pink kon je op het kasteel shirts uittrekken en werd er niet gefloten. De willekeur van scheidsrechters wordt wel vervelend. Maar goed, de competitie is weer spannender na vandaag.

Jopie14
775 Reacties
264 Dagen lid
891 Likes
Jopie14
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@Kramer. Het was inderdaad tenenkrommend. Mede door de inbreng van Makkelie, wat die man er van bakt. Eigen helemaal niets gewoon. Die Verschuren deed een Wouter Goesje en Makkelie stond erbij en keek ernaar, en liet alles toe.

Kicker
954 Reacties
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Slecht Ajax en de winst is binnen. Daar is alles wel mee gezegd.

EttoE
140 Reacties
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EttoE
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Het was energie-arm in de tweede helft, Sparta was veel feller; misschien had de Europese wedstrijd er iets mee te maken. Een zwijntje, Sparta had 1-3 punten verdiend.

EuropaMango
123 Reacties
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EuropaMango
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Poe hey, Sparta mocht ook maar vrij voorzetten geven tegen het einde aan. Gelukkig ging dat maar net goed.

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Sparta - Ajax

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