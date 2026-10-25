Live voetbal 2

‘Jordi Cruijff laat Sparta - Ajax om zeer opmerkelijke reden schieten’

25 oktober 2026, 06:55
Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
5 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Het ziet ernaar uit dat Jordi Cruijff zondag niet aanwezig zal zijn bij het competitieduel van Ajax met Sparta Rotterdam. De technisch directeur van de Amsterdammers zal naar verluidt een andere wedstrijd bijwonen.

Ajax gaat zondagmiddag op Het Kasteel op bezoek bij Sparta Rotterdam. De aftrap is om 16.45 uur.

Cruijff is normaal gesproken vrijwel altijd aanwezig bij de wedstrijden van Ajax, maar het heeft er alle schijn van dat de beleidsbepaler tegen Sparta Rotterdam verstek zal laten gaan. Spaanse media melden namelijk dat Cruijff zondagavond aanwezig zal zijn bij El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid.

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Mundo Deportivo schrijft dat Barcelona voor de wedstrijd tegen de aartsrivaal een speciale vipruimte heeft ingericht en diverse prominenten heeft uitgenodigd. Cruijff zou een van de genodigden zijn, evenals voormalig Barcelona-trainers Frank Rijkaard en Ronald Koeman. Alle drie zouden hun aanwezigheid in Camp Nou inmiddels hebben toegezegd.

Het duel tussen Barcelona en Real Madrid begint zondagavond om 21.00 uur, terwijl de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax naar verwachting kort na 18.30 uur is afgelopen. Een rechtstreekse vlucht van Rotterdam naar Barcelona duurt ongeveer twee uur. Met de benodigde reistijd van en naar de luchthavens lijkt het dan ook vrijwel onmogelijk dat Cruijff beide wedstrijden zal bijwonen.

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Alex1983
1 Reactie
788 Dagen lid
3 Likes
Alex1983
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Prima toch. Als TD weet hij wel wat er in zijn eigen keuken rondloopt In zo'n omgeving kan hij prima lobbyen voor de toekomst en/ of meerdere contacten creeeren of onderhouden.

CG
4.087 Reacties
1.188 Dagen lid
14.589 Likes
CG
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@Alex1983 Kan denkelijk wel een positieve reden hebben!!

familieharbers03
563 Reacties
1.489 Dagen lid
797 Likes
familieharbers03
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ach dan ziet hij ook niet hoe zijn ploegie ten onder gaat!

Ronnie B
200 Reacties
1.215 Dagen lid
295 Likes
Ronnie B
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Jordy kan live voetbal kijken in het vliegtuig, ik denk dan ook dat hij 3 keer gaat juichen in dat vliegtuig.

KouweArie
42 Reacties
74 Dagen lid
112 Likes
KouweArie
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Hart voor de zaak noemen ze dat toch.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Alex1983
1 Reactie
788 Dagen lid
3 Likes
Alex1983
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Prima toch. Als TD weet hij wel wat er in zijn eigen keuken rondloopt In zo'n omgeving kan hij prima lobbyen voor de toekomst en/ of meerdere contacten creeeren of onderhouden.

CG
4.087 Reacties
1.188 Dagen lid
14.589 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Alex1983 Kan denkelijk wel een positieve reden hebben!!

familieharbers03
563 Reacties
1.489 Dagen lid
797 Likes
familieharbers03
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  • 0
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ach dan ziet hij ook niet hoe zijn ploegie ten onder gaat!

Ronnie B
200 Reacties
1.215 Dagen lid
295 Likes
Ronnie B
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  • 1
    + 1
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Jordy kan live voetbal kijken in het vliegtuig, ik denk dan ook dat hij 3 keer gaat juichen in dat vliegtuig.

KouweArie
42 Reacties
74 Dagen lid
112 Likes
KouweArie
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Hart voor de zaak noemen ze dat toch.

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Jordi Cruijff

Jordi Cruijff

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
9
10
20
3
PSV
9
15
19
4
Ajax
9
15
18
5
Twente
9
7
17
6
Fortuna
9
-1
15

Complete Stand

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