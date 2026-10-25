‘Jordi Cruijff laat Sparta - Ajax om zeer opmerkelijke reden schieten’

Het ziet ernaar uit dat Jordi Cruijff zondag niet aanwezig zal zijn bij het competitieduel van Ajax met Sparta Rotterdam. De technisch directeur van de Amsterdammers zal naar verluidt een andere wedstrijd bijwonen.

Ajax gaat zondagmiddag op Het Kasteel op bezoek bij Sparta Rotterdam. De aftrap is om 16.45 uur.

Cruijff is normaal gesproken vrijwel altijd aanwezig bij de wedstrijden van Ajax, maar het heeft er alle schijn van dat de beleidsbepaler tegen Sparta Rotterdam verstek zal laten gaan. Spaanse media melden namelijk dat Cruijff zondagavond aanwezig zal zijn bij El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid.

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Mundo Deportivo schrijft dat Barcelona voor de wedstrijd tegen de aartsrivaal een speciale vipruimte heeft ingericht en diverse prominenten heeft uitgenodigd. Cruijff zou een van de genodigden zijn, evenals voormalig Barcelona-trainers Frank Rijkaard en Ronald Koeman. Alle drie zouden hun aanwezigheid in Camp Nou inmiddels hebben toegezegd.

Het duel tussen Barcelona en Real Madrid begint zondagavond om 21.00 uur, terwijl de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Ajax naar verwachting kort na 18.30 uur is afgelopen. Een rechtstreekse vlucht van Rotterdam naar Barcelona duurt ongeveer twee uur. Met de benodigde reistijd van en naar de luchthavens lijkt het dan ook vrijwel onmogelijk dat Cruijff beide wedstrijden zal bijwonen.