Henk Spaan vergelijkt uitblinkende Ajax-speler met grote ster van PSG

Henk Spaan heeft donderdagavond tijdens het Conference League-duel van Ajax met Atalanta (2-0) genoten van . De journalist steekt in zijn column voor Het Parool de loftrompet over de negentienjarige centrumverdediger van Ajax.

Ajax zette donderdag een uitstekende prestatie neer tegen Atalanta. De ploeg van hoofdtrainer Míchel was nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en zegevierde in de eigen Johan Cruijff ArenA uiteindelijk met 2-0, dankzij doelpunten van Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane.

Ajax maakte ook defensief een uitstekende indruk. Atalanta schoot in negentig minuten slechts één keer op doel en droop uiteindelijk als verliezer af.

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Spaan is lovend over Bouwman, die samen met Youri Baas het hart van de Ajax-defensie vormde. "Op zijn beste momenten is Bouwman de nieuwe Rijkaard, of de oude Marquinhos. Scouts schrijven driftig in hun boekje. Bouwman is een target geworden", schrijft de columnist over de jonge verdediger.

"Aaron Bouwman leek op weg naar een perfecte wedstrijd. Vergelijk het met een werper in het honkbal die erin slaagt om 27 slagmensen achter elkaar te beletten het eerste honk te bereiken. Bouwman was foutloos in de eerste helft", aldus Spaan.

Bouwman werd in de tweede helft iets slordiger. Spaan lijkt het de stopper echter niet zwaar aan te rekenen. "Zelfs bij PSG is dit waarneembaar. Na een geweldige eerste helft kunnen sommige spelers hun niveau niet vasthouden; een mentale kwestie."