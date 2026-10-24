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Henk Spaan vergelijkt uitblinkende Ajax-speler met grote ster van PSG

24 oktober 2026, 15:57
Henk Spaan vergelijkt uitblinkende Ajax-speler met grote ster van PSG
Foto: © Imago/Realtimes
10 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
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Henk Spaan heeft donderdagavond tijdens het Conference League-duel van Ajax met Atalanta (2-0) genoten van Aaron Bouwman. De journalist steekt in zijn column voor Het Parool de loftrompet over de negentienjarige centrumverdediger van Ajax.

Ajax zette donderdag een uitstekende prestatie neer tegen Atalanta. De ploeg van hoofdtrainer Míchel was nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en zegevierde in de eigen Johan Cruijff ArenA uiteindelijk met 2-0, dankzij doelpunten van Tolu Arokodare en Abdellah Ouazane.

Ajax maakte ook defensief een uitstekende indruk. Atalanta schoot in negentig minuten slechts één keer op doel en droop uiteindelijk als verliezer af.

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Spaan is lovend over Bouwman, die samen met Youri Baas het hart van de Ajax-defensie vormde. "Op zijn beste momenten is Bouwman de nieuwe Rijkaard, of de oude Marquinhos. Scouts schrijven driftig in hun boekje. Bouwman is een target geworden", schrijft de columnist over de jonge verdediger.

"Aaron Bouwman leek op weg naar een perfecte wedstrijd. Vergelijk het met een werper in het honkbal die erin slaagt om 27 slagmensen achter elkaar te beletten het eerste honk te bereiken. Bouwman was foutloos in de eerste helft", aldus Spaan.

Bouwman werd in de tweede helft iets slordiger. Spaan lijkt het de stopper echter niet zwaar aan te rekenen. "Zelfs bij PSG is dit waarneembaar. Na een geweldige eerste helft kunnen sommige spelers hun niveau niet vasthouden; een mentale kwestie."

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Just Me
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Just Me
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Ik vond Youri Baas ook wen hele goede wedstrijd spelen , die jongen gaat of kan naar absolute topclubs in een grote competitie

Ronnie B
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Ronnie B
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@Just Me, "Iedereen kijkt er natuurlijk anders naar. Ik hoop het van harte voor die jongen, maar een absolute topclub in een grote competitie zie ik echt niet snel gebeuren. Sterker nog: ik denk dat Blind straks gewoon de voorkeur krijgt boven Baas, en dat Janse hem op de langere termijn voorbijstreeft. In mijn ogen ontlopen Janse en Baas elkaar nu al amper. Zo zie je maar hoe smaken kunnen verschillen. De tijd zal het leren, maar ik vind dat Baas toch wel iets wordt overschat.

CG
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@Just Me. Absoluut waar, en heel misschien nóg andere (twee extra spelers) erbij!!

dilima1966
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dilima1966
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Aaron Bouwman gaat een goede speler worden ik denk zelf categorie van dijk straks

CG
4.087 Reacties
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CG
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Hij zal zich (haast zeker) nóg veel verder doen ontwikkelen. In dat geval moet Ajax zich echt hard opstellen en dan (minimaal?) 55 mln. Euro vragen, niet verkeerd!!

Boomkweker
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Oh jee er zijn weer 2 wedstrijden achter elkaar gewonnen in Amsterdam

Gusa
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Spaan kan nooit een gematigde mening geven. Het is altijd heel erg de ene kant op of heel erg de andere kant. Daardoor is hij zelden serieus te nemen naar mijn mening.

Ronnie B
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Ronnie B
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@Gusa, Spaan zegt "op zijn beste momenten is Bouwman de nieuwe Rijkaard" voor zijn doen een gematigde mening, hij had ook 'Bouwman de nieuwe Rijkaard' kunnen zeggen, en zo ver is Bouwman natuurlijk nog lang niet, dat snapt Spaan denk ik gelukkig ook wel.

Kicker
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Bouwman heeft potentie en kan de top bereiken. Hij heeft tegen Atalanta echter geen foutloze wedstrijd gespeeld.

Jopie14
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Jopie14
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Spaan was zeker een paar drankjes aan het inschenken, zodat hij de missers van Bouwman niet mee heeft gekregen.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
741 Reacties
221 Dagen lid
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Ik vond Youri Baas ook wen hele goede wedstrijd spelen , die jongen gaat of kan naar absolute topclubs in een grote competitie

Ronnie B
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Ronnie B
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@Just Me, "Iedereen kijkt er natuurlijk anders naar. Ik hoop het van harte voor die jongen, maar een absolute topclub in een grote competitie zie ik echt niet snel gebeuren. Sterker nog: ik denk dat Blind straks gewoon de voorkeur krijgt boven Baas, en dat Janse hem op de langere termijn voorbijstreeft. In mijn ogen ontlopen Janse en Baas elkaar nu al amper. Zo zie je maar hoe smaken kunnen verschillen. De tijd zal het leren, maar ik vind dat Baas toch wel iets wordt overschat.

CG
4.087 Reacties
1.188 Dagen lid
14.589 Likes
CG
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@Just Me. Absoluut waar, en heel misschien nóg andere (twee extra spelers) erbij!!

dilima1966
4.249 Reacties
1.231 Dagen lid
19.612 Likes
dilima1966
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Aaron Bouwman gaat een goede speler worden ik denk zelf categorie van dijk straks

CG
4.087 Reacties
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CG
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Hij zal zich (haast zeker) nóg veel verder doen ontwikkelen. In dat geval moet Ajax zich echt hard opstellen en dan (minimaal?) 55 mln. Euro vragen, niet verkeerd!!

Boomkweker
8 Reacties
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Boomkweker
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Oh jee er zijn weer 2 wedstrijden achter elkaar gewonnen in Amsterdam

Gusa
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Gusa
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Spaan kan nooit een gematigde mening geven. Het is altijd heel erg de ene kant op of heel erg de andere kant. Daardoor is hij zelden serieus te nemen naar mijn mening.

Ronnie B
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Ronnie B
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@Gusa, Spaan zegt "op zijn beste momenten is Bouwman de nieuwe Rijkaard" voor zijn doen een gematigde mening, hij had ook 'Bouwman de nieuwe Rijkaard' kunnen zeggen, en zo ver is Bouwman natuurlijk nog lang niet, dat snapt Spaan denk ik gelukkig ook wel.

Kicker
949 Reacties
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Kicker
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Bouwman heeft potentie en kan de top bereiken. Hij heeft tegen Atalanta echter geen foutloze wedstrijd gespeeld.

Jopie14
771 Reacties
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891 Likes
Jopie14
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Spaan was zeker een paar drankjes aan het inschenken, zodat hij de missers van Bouwman niet mee heeft gekregen.

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Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
AFC Ajax Under 21
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
1
2025/2026
Ajax
10
1
2025/2026
Jong Ajax
6
1
2024/2025
Ajax
0
0

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