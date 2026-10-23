Go Ahead Eagles neemt het vrijdagavond in de eigen Adelaarshorst op tegen Telstar. Trainer Joseph Oosting heeft zijn ploeg in de aanloop naar het duel gewezen op een opvallende kwaliteit van de tegenstander: de uitstekende opbouwende kwaliteiten van doelman junior. Dat vertelt de 54-jarige coach in een interview met FCUpdate.

Tijdens het persmoment in aanloop naar de wedstrijd gaat het veel over de komst van Jasper Cillessen naar Go Ahead Eagles, maar ook de doelman van Telstar komt ter sprake. Koeman junior is sterk aan de bal en kan onder druk van de tegenstander goed blijven voetballen. Daardoor kan hij de eerste druk omzeilen en met zijn passing linies overslaan. Dat helpt Telstar om onder de druk vandaan te komen en mogelijkheden te creëren om gevaarlijk te worden.

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Oosting heeft zijn ploeg aan de hand van wedstrijdbeelden gewezen op de kwaliteiten van de Telstar-doelman. "Als je het hebt over keepers als hem (Koeman junior, red.) en Vaessen: zij vormen een extra plus als ze de bal hebben. Ik heb ook clipjes laten zien dat hij de bal terugkrijgt en dan komt Mexx Meerdink, toch een aardige spits van AZ, eraan. Die geeft hij gewoon een schouderduw en dan kapt hij af en speelt hij de bal door de linies. Het is wel met veel lef en ik vind dat wel heel erg mooi in het Nederlands voetbal, dat je zo'n keeper op de goal hebt", vertelt de trainer.

Oosting erkent dat er ook risico's kleven aan die speelwijze. "Soms worden er weleens fouten gemaakt, maar ze nemen dat op de koop toe. Het is in principe een extra man, dus je speelt tien tegen elf. Er is dan een man over achterin en dan heeft hij het vermogen om door de linies heen te spelen."

Go Ahead Eagles zal vrijdagavond dus rekening moeten houden met Koeman junior als extra schakel in de opbouw. Telstar is sowieso al geen makkelijke tegenstander gebleken voor Go Ahead Eagles: vorig seizoen wist de Deventer club onder leiding van Melvin Boel in de drie onderlinge ontmoetingen met de Velsenaren geen enkele keer te winnen. Of Oosting daar wél in slaagt, moet vrijdag blijken.