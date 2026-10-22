Twente blijft foutloos: hoofdrol Van den Belt op Gibraltar

FC Twente is ook na twee speelronden in de Conference League nog zonder puntverlies. Op Gibraltar waren de Tukkers donderdagavond een maatje te groot voor Lincoln Red Imps, dat mede door twee doelpunten van met 1-4 werd verslagen.

FC Twente trok vanaf de aftrap het initiatief in de wedstrijd naar zich toe, het was dan ook wachten op de openingstreffer. Die zou uiteindelijk na 20 minuten vallen en op naam komen van Thomas van den Belt. De middenvelder werd in de overvolle zestien van Lincoln gevonden door Wout Weghorst, draaide goed naar binnen en rondde vervolgens overtuigend af: 0-1.

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Amper vijf minuten later kreeg Van den Belt een goede kans op zijn tweede van de avond, maar hij raakte een voorzet van Younes Taha niet helemaal lekker. De bal kwam daardoor echter voor de voeten van Weghorst, die van dichtbij simpel kon afronden. De VAR moest nog wel nagaan of de spits niet buitenspel stond op het moment dat Van den Belt de bal raakte, maar dat bleek niet het geval en dus bleef de 0-2 staan.

Tot dat moment had de thuisploeg zich nauwelijks op de helft van Twente laten zien, maar vijf minuten voor rust lag plotseling tóch de aansluitingstreffer achter Joël Drommel. Een vrije trap van linksback Nano (41) werd door Ruud Nijstad van richting veranderd en was daardoor onhoudbaar voor de Twentse doelman, waardoor de Tukkers halverwege met een 1-2 voorsprong de kleedkamer opzochten.

De tweede helft was tien minuten onderweg toen Twente de marge weer naar twee bracht. Na een prima aanval over meerdere schijven zette rechtsback Bart van Rooij voor, waarna Van den Belt de bal voor het doel kon verlengen en met zijn tweede goal van de avond de stand op 1-3 bracht.

Van den Brom bracht na de goal Kristian Hlynsson en Sondre Ørjasæter binnen de lijnen. Twente bleef grotendeels heer en meester op het veld, maar echt grote kansen leverde dat lange tijd niet op. Weghorst raakte nog wel de lat, maar had even daarvoor buitenspel gestaan dus een eventuele treffer had toch niet geteld. Ørjasæter had tien minuten voor tijd de 1-4 moeten maken, maar mikte volledig vrijstaand naast. Toch kon Twente nog één keer juichen, want in de blessuretijd was het slotakkoord voor Daouda Weidmann, die de eindstand alsnog op 1-4 bepaalde.