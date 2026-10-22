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Ronald de Boer duidelijk over Ajax-speler: 'Nog steeds te wisselvallig'

22 oktober 2026, 21:20
Ronald de Boer
Foto: © Imago
1 reactie
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Dosty Amin | Redacteur
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Ronald de Boer is onder de indruk van de kwaliteiten van Jorthy Mokio, maar ziet ook nog voldoende ruimte voor verbetering bij de Ajax-middenvelder. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Atalanta gaat de analist bij Ziggo Sport in op het optreden van de Belg tegen FC Groningen en zijn ontwikkeling bij de Amsterdammers.

Mokio liet tegen FC Groningen met twee goals opnieuw zien over veel potentie te beschikken. De jonge middenvelder kan met zijn fysieke kracht en agressiviteit van waarde zijn voor Ajax, maar volgens De Boer ontbreekt het hem nog aan de nodige constantheid.

"Ik vind hem een geweldige speler. Ik denk dat hij ook een geweldige toekomst tegemoet gaat. Alleen is het nog steeds te wisselvallig", stelt De Boer.

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De oud-Ajacied ziet dat Mokio aan de bal soms onnodig balverlies lijdt, terwijl hij tegelijkertijd over kwaliteiten beschikt waarmee hij het verschil kan maken. "Hij kan die bal afpakken, dribbelen en dan geeft hij zo heel makkelijk de bal aan de tegenstander. Maar hij doet ook geweldige dingen."

Volgens De Boer is het daarom belangrijk dat Mokio leert om zijn acties beter af te wegen. "Hij moet daar uiteindelijk de balans in vinden, zodat hij gewoon betrouwbaarder wordt."

De Boer begrijpt speeltijd Mokio

Ondanks zijn kritiek begrijpt De Boer waarom Mokio kansen krijgt bij Ajax. De analist ziet in de middenvelder een speler die met zijn eigenschappen van grote waarde kan zijn op het middenveld.

"Maar in potentie begrijp ik zeker dat hij speelt, want hij heeft de agressiviteit die hij op het middenveld moet hebben", besluit De Boer.

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Mokio moet stabieler worden. Hij is nog heel jong en kan nog veel beter worden.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
947 Reacties
833 Dagen lid
2.196 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mokio moet stabieler worden. Hij is nog heel jong en kan nog veel beter worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ajax - Atalanta

Ajax
2 - 0
Atalanta Bergamo
Gespeeld op 22 okt. 2026
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
9
3
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
28
3
2024/2025
Jong Ajax
17
2

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Panathinaikos
2
5
6
2
Lugano
2
4
6
3
Brann
2
4
6
4
Trabzonspor
2
4
6
5
Twente
2
4
6
6
Monaco
2
4
6
7
Sint-Truiden
2
3
6
8
Hajduk
2
2
6
9
Brighton
2
4
4
10
København
2
3
4
11
CS U Craiova
2
2
4
12
Mjällby
2
2
4
13
Ajax
2
1
3
14
Borac BB
2
1
3
15
Atalanta
2
0
3
16
Braga
2
-1
3
17
Gent
2
-1
3
18
Freiburg
2
-2
3
19
Nordsjælland
2
0
2
20
Egnatia
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0
2
21
Riga
2
0
2
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Crvena zvezda
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-3
1
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Kairat
2
-4
1
32
Thun
2
-2
0
33
Red Imps
2
-4
0
34
KuPS
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-4
0
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Inter Club
2
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0
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Kauno Žalgiris
2
-7
0

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