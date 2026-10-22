Ronald de Boer duidelijk over Ajax-speler: 'Nog steeds te wisselvallig'

Ronald de Boer is onder de indruk van de kwaliteiten van , maar ziet ook nog voldoende ruimte voor verbetering bij de Ajax-middenvelder. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Atalanta gaat de analist bij Ziggo Sport in op het optreden van de Belg tegen FC Groningen en zijn ontwikkeling bij de Amsterdammers.

Mokio liet tegen FC Groningen met twee goals opnieuw zien over veel potentie te beschikken. De jonge middenvelder kan met zijn fysieke kracht en agressiviteit van waarde zijn voor Ajax, maar volgens De Boer ontbreekt het hem nog aan de nodige constantheid.

"Ik vind hem een geweldige speler. Ik denk dat hij ook een geweldige toekomst tegemoet gaat. Alleen is het nog steeds te wisselvallig", stelt De Boer.

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De oud-Ajacied ziet dat Mokio aan de bal soms onnodig balverlies lijdt, terwijl hij tegelijkertijd over kwaliteiten beschikt waarmee hij het verschil kan maken. "Hij kan die bal afpakken, dribbelen en dan geeft hij zo heel makkelijk de bal aan de tegenstander. Maar hij doet ook geweldige dingen."

Volgens De Boer is het daarom belangrijk dat Mokio leert om zijn acties beter af te wegen. "Hij moet daar uiteindelijk de balans in vinden, zodat hij gewoon betrouwbaarder wordt."

De Boer begrijpt speeltijd Mokio

Ondanks zijn kritiek begrijpt De Boer waarom Mokio kansen krijgt bij Ajax. De analist ziet in de middenvelder een speler die met zijn eigenschappen van grote waarde kan zijn op het middenveld.

"Maar in potentie begrijp ik zeker dat hij speelt, want hij heeft de agressiviteit die hij op het middenveld moet hebben", besluit De Boer.