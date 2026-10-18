Kijkers gaan los op Dennis Higler: 'Wat wordt Ajax hier geholpen, zeg!'

Dennis Higler heeft zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax al vroeg voor woede gezorgd. De arbiter besloot, ondanks ingrijpen van de VAR, geen strafschop toe te kennen aan de Groningers.

Het moment speelde zich af in de vijftiende minuut van de wedstrijd. FC Groningen-spits Brynjólfur Willumsson drong het strafschopgebied binnen en ging na een sliding van Ajax-aanvoerder Davy Klaassen naar de grond. Heel de Euroborg schreeuwde om een strafschop, maar arbiter Dennis Higler liet doorspelen.

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Vervolgens besloot de VAR in te grijpen. Higler werd naar het scherm geroepen, omdat Klaassen de bal niet leek te spelen en zijn tegenstander zou hebben geraakt. Na het bekijken van de beelden besloot de scheidsrechter echter bij zijn beslissing te blijven: geen strafschop voor FC Groningen.

Dat kwam de leidsman op een striemend fluitconcert te staan. Ook op sociale media waren de reacties niet mals. "Geen smerige overtreding van Klaassen natuurlijk, maar toch wel heel duidelijk een penalty volgens de regels van de KNVB. Rare beslissing", schrijft een kijker op X. "Raakt de speler. Raakt de bal niet. Dit is toch niet heel complex?", vindt een ander.

'Wat wordt Ajax geholpen'

"Wat wordt Ajax hier geholpen zeg", oordeelt een ander. "Komen we goed weg hoor", beseft een Ajax-supporter. "Klaassen raakt toch alles behalve de bal, dan is het toch gewoon een penalty?", vraagt een andere kijker zich af.

Ajax mist zelf een strafschop

Kort daarvoor gaf Higler overigens wel een strafschop aan Ajax. De arbiter kon ook niet anders, want FC Groningen-doelman Etienne Vaessen haalde Ajax-spits Marcos Leonardo lomp onderuit. De penalty werd echter gemist: Klaassen zag zijn inzet gekeerd worden door Vaessen.

Geen smerige overtreding van Klaassen natuurlijk, maar toch wel heel duidelijk een penalty volgens de regels van de KNVB. Rare beslissing. #groaja — Steven Prinsen (@StevenPrinsen81) October 18, 2026 Dit is natuurlijk ook een penalty. Geen bal, wel man. #groaja — Arjen (@AsserArjen) October 18, 2026 Dan is dit ook een penalty als je aan de andere kant ook eentje geeft. Beide raken geen bal maar halen tegenstander onderuit.#groaja — Arjan Wiegers (@ArjanWiegers) October 18, 2026