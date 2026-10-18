Kijkers gaan los op Dennis Higler: 'Wat wordt Ajax hier geholpen, zeg!'

Dennis Higler heeft zondagmiddag tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax al vroeg voor woede gezorgd. De arbiter besloot, ondanks ingrijpen van de VAR, geen strafschop toe te kennen aan de Groningers.
Het moment speelde zich af in de vijftiende minuut van de wedstrijd. FC Groningen-spits Brynjólfur Willumsson drong het strafschopgebied binnen en ging na een sliding van Ajax-aanvoerder Davy Klaassen naar de grond. Heel de Euroborg schreeuwde om een strafschop, maar arbiter Dennis Higler liet doorspelen.
Vervolgens besloot de VAR in te grijpen. Higler werd naar het scherm geroepen, omdat Klaassen de bal niet leek te spelen en zijn tegenstander zou hebben geraakt. Na het bekijken van de beelden besloot de scheidsrechter echter bij zijn beslissing te blijven: geen strafschop voor FC Groningen.
Dat kwam de leidsman op een striemend fluitconcert te staan. Ook op sociale media waren de reacties niet mals. "Geen smerige overtreding van Klaassen natuurlijk, maar toch wel heel duidelijk een penalty volgens de regels van de KNVB. Rare beslissing", schrijft een kijker op X. "Raakt de speler. Raakt de bal niet. Dit is toch niet heel complex?", vindt een ander.
"Wat wordt Ajax hier geholpen zeg", oordeelt een ander. "Komen we goed weg hoor", beseft een Ajax-supporter. "Klaassen raakt toch alles behalve de bal, dan is het toch gewoon een penalty?", vraagt een andere kijker zich af.
Kort daarvoor gaf Higler overigens wel een strafschop aan Ajax. De arbiter kon ook niet anders, want FC Groningen-doelman Etienne Vaessen haalde Ajax-spits Marcos Leonardo lomp onderuit. De penalty werd echter gemist: Klaassen zag zijn inzet gekeerd worden door Vaessen.
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Je bent voor de verkeerde club😉
Wat je eigenlijk zegt is de scheidsrechters mogen er een zootje van maken zolang het maar in het voordeel is van mijn club. Iedere week worden er de eclatantste missers gemaakt. Natuurlijk altijd in het voordeel van de topclubs. Het is zo structureel dat je niet meer over blunders mag spreken maar over corruptie.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
En daarna met Rente hetzelfde, ze hebben dus niets te klagen.
Je bent voor de verkeerde club😉
Wat je eigenlijk zegt is de scheidsrechters mogen er een zootje van maken zolang het maar in het voordeel is van mijn club. Iedere week worden er de eclatantste missers gemaakt. Natuurlijk altijd in het voordeel van de topclubs. Het is zo structureel dat je niet meer over blunders mag spreken maar over corruptie.