SC Cambuur en AZ hebben zondagmiddag in het Kooi Stadion de punten gedeeld in de negende speelronde van de Eredivisie: 2-2. De club uit Alkmaar speelde in de tweede helft bijna veertig minuten lang met een man meer na een rode kaart voor Devid Eugene Bouah, maar wist pas in de slotfase op gelijke hoogte te komen via een strafschop van Mexx Meerdink. Na het eerdere verlies van PSV laat ook AZ zodoende dure punten liggen in de titelstrijd, terwijl koploper Feyenoord verder uitloopt.

In Leeuwarden kende de ploeg van trainer Johan Plat een geweldige start. Al in de zevende minuut zette Nicolas Binder de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. De Oostenrijkse spits, die een waarde van 400.000 euro heeft, rondde koelbloedig af nadat basisdebutant Jason Ceka de bal met een slimme lob over de verdediging richting het doel van Jari De Busser had gewipt. Voor Binder was deze vroege openingstreffer alweer zijn derde goal in de Eredivisie dit seizoen.

AZ-huurling Van Duijl zet Cambuur voor rust opnieuw op voorsprong

Artikel gaat verder onder video

Halverwege de eerste helft wist AZ de stand weer gelijk te trekken. In de 26ste minuut stelde Peer Koopmeiners zijn ploeggenoot Ro-Zangelo Daal in staat om te scoren, waarna de 22-jarige buitenspeler de bal met een geplaatst schot buiten het bereik van Cambuur-doelman Thijs Jansen in het net schoot: 1-1. Voor Daal, die onlangs terugkeerde van lichte fysieke klachten, betekende dit zijn vijfde competitietreffer van dit seizoen.

Toch ging niet de bezoekende subtopper, maar de Friese promovendus met een voorsprong de rust in. Vijf minuten voor het rustsignaal zette verdediger Billy van Duijl, die dit seizoen door AZ wordt verhuurd aan Cambuur, zijn eigenlijke werkgever een hak. De 21-jarige verdediger zette Meerdink sterk opzij en bediende de Franse vleugelaanvaller Ilyes Hamache, die de bal via de binnenkant van de paal achter de Belgische keeper De Busser werkte: 2-1.

Rode kaart Bouah en strafschop na ingreep Jansen in slotfase

Kort na de rust draaide het wedstrijdbeeld echter helemaal om. Bouah, die in de eerste helft al een gele kaart had gekregen na een overtreding op Daal, hield in de 54ste minuut de doorgebroken Meerdink vast. Scheidsrechter Stan Teuben gaf de back zijn tweede gele kaart, waardoor Cambuur ruim een halfuur plus blessuretijd met tien man moest zien te overleven. Plat greep meteen in en haalde vleugelspeler Ceka naar de kant voor Rik Mulders. AZ voerde na een uur spelen met een drievoudige wissel de druk op het Friese doel verder op, door Dave Kwakman, Valdemar Byskov en Bendegúz Kovács binnen de lijnen te brengen voor Wouter Goes, Jordy Clasie en Ayoub Oufkir.

Ondanks de man meer op het veld had AZ veel moeite om door de hechte verdediging van de thuisploeg heen te komen, tot een onbesuisde actie van Jansen de bezoekers in de slotfase een handje hielp. Bij een hoge bal in de zestien meter probeerde de ingevallen Mees de Wit te koppen, maar werd hij door de uitkomende doelman met de vuist in zijn gezicht geraakt. Nadat VAR Pol van Boekel ingreep, wees Teuben naar de stip en gaf hij Jansen een gele kaart. Viervoudig Oranje-international Meerdink liet deze kans in de 83ste minuut niet liggen en schoot vanaf elf meter de 2-2 binnen.

Feyenoord profiteert optimaal van puntenverlies achtervolgers

In de hectische slotfase lukte het AZ niet meer om de drie punten mee te nemen uit Friesland. De Alkmaarders blijven door het gelijkspel weliswaar ongeslagen in alle veertien onderlinge Eredivisie-duels met Cambuur (tien overwinningen en vier gelijke spelen), maar laten wel dure punten liggen bovenin. De club uit Leeuwarden verstevigt met acht punten uit de laatste vier competitieduels de dertiende plaats op de ranglijst.

De grote winnaar van dit negende speelweekend is koploper Feyenoord. De club uit Rotterdam won zaterdag een doelpuntrijk uitduel bij Telstar met 3-4 en gaat met 23 punten uit negen wedstrijden aan kop. AZ volgt op de tweede plaats met twintig punten, terwijl PSV, dat zaterdag met 2-1 onderuitging bij ADO Den Haag, met negentien punten op de derde plek staat. Komende donderdag wacht voor AZ eerst het Europese uitduel met FC Ararat-Armenia in de Europa League, waarna volgend weekend de thuiswedstrijd tegen FC Twente op het programma staat. Cambuur gaat zaterdag op bezoek bij hekkensluiter Willem II.