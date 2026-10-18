Ajax gaat het zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen weer met een op een aantal plekken gewijzigde basisopstelling doen. Hoofdtrainer Míchel Sánchez voert vergeleken met het vorige competitieduel tegen NEC namelijk vier wisselingen door in de basis.

In de basiself krijgen Jorthy Mokio, Aaron Bouwman, Dies Janse en Marcos Leonardo een plek vanaf de aftrap. Zij komen in het elftal voor Thilo Kehrer, Youri Baas, Viktor Tsygankov en Tolu Arokodare, die vorige week zaterdag tegen NEC nog in de basis stonden en in Groningen nu dus allemaal op de bank beginnen. De andere zeven basisplaatsen zijn voor doelman Marc-André ter Stegen, Lucas Rosa, Sofyan Amrabat, Owen Wijndal, Julian Brandt, Oscar Gloukh en Davy Klaassen.

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Ook ten opzichte van het Europese duel tegen Hajduk Split zijn er veel veranderingen. Toen stonden Arokodare, Ouazane, Tsygankov, Torrents, Baas en Kehrer nog in de basis. Die beginnen nu allemaal op de bank. Zo blijft Ajax in de basisopstelling flink wijzigingen doorvoeren en is er nog totaal geen spraken van vastigheid.

Ajax wisselt in de spits ondanks doelpuntenreeks Arokodare

Vooral de wissel in de spits valt op. Arokodare is dit seizoen de eerste spits van Ajax en zit met zeven goals in zijn laatste acht officiële duels in een goede vorm. Met vier goals in de competitie deelt de Nigeriaan daarnaast de eerste plaats op de topscorerslijst van de club in de Eredivisie met middenvelder Brandt. Toch kiest Sánchez ervoor om de spits op de bank te zetten voor Leonardo. De 23-jarige Braziliaan, die afgelopen zomer werd overgenomen van Al-Hilal, moest het in de competitie tot nu toe vooral doen met invalbeurten en kwam in vijf Eredivisie-duels tot 121 minuten en een goal.

Bijzonder duel voor Janse en de bank van Ajax

Achterin vormt Bouwman het centrale duo met Janse, voor wie de uitwedstrijd in het noorden speciaal is. De linksbenige verdediger, die dit seizoen vooral een rotatiespeler is en tot vandaag op vier duels (een in de basis) in het eerste elftal stond, speelde vorig seizoen namelijk op huurbasis bij FC Groningen. Halverwege september brak Ajax het contract van de jeugdinternational nog open om deze tot medio 2030 te verlengen. Naast Kehrer, Baas, Tsygankov en Arokodare zitten zondagmiddag keepers Maarten Paes en Charlie Setford op de bank bij Ajax, samen met Jofre Torrents, Yves Bissouma, Rayane Bounida, Abdalla en Abdellah Ouazane. Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Daley Blind en Caio Henrique zijn er door blessures niet bij in de selectie wegens blessures.

De keuzes van de Spaanse trainer komen drie dagen na het verloren groepsduel in de UEFA Conference League bij het Kroatische Hajduk Split, waar Ajax donderdag met 2-1 onderuitging. Ook in de Eredivisie liet de ploeg uit Amsterdam na eerdere ruime overwinningen op Fortuna Sittard (1-5) en Willem II (5-1) de laatste tijd punten liggen door gelijk te spelen tegen zowel Excelsior (2-2) als NEC (1-1). Voor de negende speelronde staat Ajax op de vijfde plaats op de ranglijst met vijftien punten uit acht duels. Tegenstander FC Groningen, waar Dick Lukkien de trainer is en dat de laatste twee competitieduels tegen PEC Zwolle (3-0) en Excelsior (1-5) wist te winnen, volgt op de zesde plek met veertien punten. Komende donderdag wacht voor Ajax in eigen huis de Europese wedstrijd tegen Atalanta.