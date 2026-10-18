Ajax en hoofdtrainer Míchel Sánchez staan voor een loodzwaar programma in zowel de Eredivisie als de Conference League. Na de 2-1 nederlaag in Kroatië van afgelopen donderdagavond tegen Hajduk Split wacht de club uit Amsterdam al drie officiële duels op rij op een overwinning. Eerder werd er in de competitie namelijk al gelijkgespeeld tegen Excelsior (2-2) en NEC (1-1). Terwijl de kritiek van analisten en oud-spelers op de Spaanse trainer toeneemt, wacht de komende weken een zware reeks tegen onder meer FC Groningen, Atalanta, Sparta Rotterdam, AZ, FC Midtjylland en FC Twente. Een reeks die wel eens bepalend kan gaan worden voor zijn positie in Amsterdam.

Ondanks dat de druk op Sánchez toeneemt na de valse start in Europa, weigert de trainer in paniek te raken. "Ons vertrouwen krijgt geen deuk na één slecht resultaat, maar ik maak me wel zorgen om de effectiviteit. Ik ben verdrietig en teleurgesteld, net als na het duel met NEC, maar ik ben ook blij dat er zondag weer een wedstrijd is", reageert de Spanjaard via Ajax Life op de nederlaag in Kroatië. Over het spel voor de rust in Split is de trainer wel erg kritisch: "Zowel met als zonder bal. Het ging mis in het druk zetten en we leden veel balverlies. De intensiteit en agressiviteit ontbraken. Ook creëerden we te weinig kansen."

Ajax wacht loodzwaar programma op twee fronten

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In Kroatië zorgde aanvoerder Davy Klaassen na rust nog voor de 1-1, maar een fout van de negentienjarige Spaanse linksback Jofre Torrents leidde uiteindelijk de tweede tegentreffer van Hajduk Split in. De verdediger, die na zijn zomerse komst van FC Barcelona voor het eerst in de basis stond, wordt door zijn trainer desondanks in bescherming genomen, terwijl kansen voor Arokodare en Bouwman op de 2-2 in de slotfase niet werden benut. "Ik wil niet op één individu focussen. We hebben hoge verwachtingen van onze jonge spelers. Het is niet hun fout. Ze zijn fit, er klaar voor en we willen ze kansen geven", aldus Sánchez.

Veel tijd om op het trainingsveld aan de automatismen te werken heeft de technische staf niet, aangezien de duels elkaar in rap tempo opvolgen. Zondagmiddag om 16:45 uur trapt Ajax als nummer vijf van de Eredivisie (vijftien punten uit acht duels) de zware reeks af met een uitduel tegen FC Groningen, dat met veertien punten zesde staat en vorig seizoen in de Euroborg nog met 3-1 te sterk was voor de Amsterdammers. Daarna volgen binnen enkele weken meteen het thuisduel met Atalanta in de Conference League, de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam, de competitietopper in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ, het Europese uitduel bij FC Midtjylland en het bezoek aan FC Twente. Vervolgens wacht op 22 november om 14:30 uur de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Tegenstander Competitie Thuis / Uit Datum & Tijdstip FC Groningen Eredivisie Uit Zondag 18 oktober 2026 – 16:45 uur Atalanta Conference League Thuis Donderdag 22 oktober 2026 – 21:00 uur Sparta Rotterdam Eredivisie Uit Zondag 25 oktober 2026 – 16:45 uur AZ Eredivisie Thuis Zaterdag 31 oktober 2026 – 21:00 uur FC Midtjylland Conference League Uit Donderdag 5 november 2026 – 18:45 uur FC Twente Eredivisie Uit Zondag 8 november 2026 – 14:30 uur

Cijfers leggen kwetsbare defensie en gebrek aan druk bloot

Naast het zware programma wijzen ook de achterliggende cijfers op een tactisch probleem in het spel van de Amsterdammers, die dit seizoen in veertien officiële duels pas twee keer de nul wisten te houden. Uit statistieken van Voetbal International blijkt namelijk dat Ajax onder Sánchez gemiddeld maar 2,88 hoge balveroveringen per duel noteert, het laagste aantal van alle recente trainers van de club in de tabel. Ter vergelijking: onder voorganger Francesco Farioli lag dat gemiddelde op 4,35 en onder Erik ten Hag op 6,87 per wedstrijd.

Verdediger Youri Baas, die afgelopen zomer nog in gesprek was over een transfer naar FC Porto en na een begin als wisselspeler in tien van de laatste twaalf duels in de basis stond, geeft toe dat het drukzetten beter moet. "We kunnen wat sneller en beter vooruit drukzetten. Zowel bij doeltrappen als tijdens het spel zelf. Druk vooruit willen zetten past ook bij Ajax. Dan kan je snel de bal veroveren en dat helpt weer om een tegenstander te domineren. We moeten die momenten beter herkennen en dan kiezen om echt door te stappen", legt de verdediger uit bij ESPN. Daarbij gaf hij eerder al aan dat gericht trainen lastig wordt als de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen.

Felle kritiek op taalbarrière en aanpak Sánchez

De mindere resultaten en de moeizame optredens in de media zorgen er ondertussen voor dat de druk van buitenaf op zowel de trainer als technisch directeur Jordi Cruijff flink toeneemt. In de podcast Kick-Off vergeleek journalist Valentijn Driessen de trainer met Louis van Gaal en spaarde hij de huidige selectie en de technische leiding niet. "Zoals het er nu uitziet, is het een bij elkaar geraapt zooitje met enkele topspelers, maar nog veel meer middelmaat. Een verzameling spelers die niet of nauwelijks bij elkaar passen, met een falende trainer-coach Michel Sanchez", stelt Driessen. Collega Jeroen Kapteijns voegde in dezelfde podcast toe dat spelers weinig vertrouwen hebben in de trainer en dat de taalbarrière en het werken met een Spaanse tolk daarbij meespelen.

Ook verschillende oud-voetballers zetten hun vraagtekens bij de manier waarop de trainer communiceert. Analist Toby Alderweireld uitte bij Ziggo Sport zijn twijfels na een interview van de coach: "Ik vraag me af: hoe communiceert hij naar zijn team toe? Is dat in het Engels of in het Spaans? Maar Spaans begrijpen veel mensen niet. Als je zo praat kan je toch heel moeilijk je idee of je gevoel overbrengen." Oud-trainer Frank de Boer sloot zich daarbij aan: "Wij zitten hier al tenenkrommend te luisteren. Als je dat in de kleedkamer doet, krijg je precies hetzelfde. Stel dat hij het in Spaans doet en iemand vertaalt het, dan komt het vaak ook net niet over."

Aan tafel bij Vandaag Inside liet ook René van der Gijp zich kritisch uit over het optreden van de Spanjaard voor de camera. "Och, wat was dat slecht. Dat kan echt niet. Je kan niet zo je club vertegenwoordigen dat je niet verder komt dan we had chances. En het duurde lang, hè. Ik dacht: het wordt een interview van drie minuten, maar het duurde en het duurde. Het lukt hem gewoon niet", aldus de analist.

Ondanks de toenemende onrust en het feit dat fans op social media De Boer al naar voren schuiven als mogelijke opvolger, is een ontslag bij de clubleiding op dit moment niet aan de orde. Sánchez begon op 1 juli in Amsterdam en heeft nog een contract tot medio 2028. De trainer, die in het verleden bij de Spaanse clubs Rayo Vallecano en SD Huesca wel vroegtijdig werd ontslagen na tegenvallende resultaten, moet in de komende reeks van zes zware duels in drie weken tijd voor de ommekeer gaan zorgen.