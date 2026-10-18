Live voetbal

Bundesliga-promovendus verbaast vriend en vijand

18 oktober 2026, 07:55
Elversberg
Foto: © Imago
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Dosty Amin | Redacteur
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SV Elversberg is uitstekend begonnen aan het nieuwe Bundesliga-seizoen. De promovendus boekte zaterdag een spectaculaire 4-3 overwinning op FC Augsburg en heeft zich daarmee nadrukkelijk laten zien op het hoogste niveau van Duitsland. Met tien punten uit de eerste zes wedstrijden doet de ploeg volop mee in de top van de Bundesliga en laat het zien dat het niet zomaar genoegen neemt met een bijrol.

De goede seizoenstart van Elversberg is geen toevalstreffer. De ploeg van trainer Vincent Wagner liet zich al tijdens de openingswedstrijd gelden door Bayer Leverkusen met 3-2 te verslaan. Ook tegen Borussia Mönchengladbach trok de promovendus met 4-3 aan het langste eind. Daarmee maakte Elversberg direct duidelijk dat het ook tegen gevestigde Bundesliga-clubs gevaarlijk kan zijn.

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Tegen Bayern München volgde een nipte nederlaag, 1-2. Na een doelpuntloos gelijkspel tegen Schalke 04 en een nipte nederlaag tegen Union Berlin herstelde Elversberg zich met de overwinning op Augsburg (4-3). Daarmee staat de club na de zesde speelronde op de zesde plaats,

Voor een club die voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste Duitse niveau uitkomt, zijn dat indrukwekkende cijfers. Elversberg promoveerde afgelopen seizoen vanuit de 2. Bundesliga en gold voorafgaand aan de competitie voor velen als een kandidaat voor de degradatiestrijd. De weg is nog lang en handhaving blijft het belangrijkste doel.

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Elversberg - Augsburg

SV 07 Elversberg
4 - 3
FC Augsburg
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Bundesliga
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
4
Bayer 04
5
6
10
5
Mainz
6
4
10
6
Elversberg
6
1
10
7
Leipzig
6
5
9
8
Bremen
6
0
9

Complete Stand

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