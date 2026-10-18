Pellegrini woedend op arbitrage: ‘Het was absurd’

Manuel Pellegrini heeft na de 2-5-nederlaag van Real Betis tegen FC Barcelona hard uitgehaald naar de arbitrage. De trainer van de thuisploeg was vooral woedend over de afgekeurde gelijkmaker van Giovani Lo Celso, een mogelijke overtreding voorafgaand aan een doelpunt van Barcelona en de rode kaart voor Facundo Bernal. Volgens de Chileen weerspiegelt de eindstand niet het wedstrijdbeeld.

Na afloop ging het bij Pellegrini vooral over de arbitrale beslissingen van scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea. De trainer van Real Betis vond dat meerdere momenten in het nadeel van zijn ploeg uitvielen. "De eindstand weerspiegelt niet hoe de wedstrijd daadwerkelijk verliep. Er werden een reeks onbegrijpelijke en onverklaarbare beslissingen genomen. We kwamen met tien man te staan en zagen een doelpunt afgekeurd worden... Het was absurd", verklaart Pellegrini.

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"De handsbal [van Cucho Hernández voor het de afgekeurde 2-2 van Lo Celso] had absoluut geen invloed op het doelpunt. Bij hun derde treffer was er sprake van een voet op hoofdhoogte, maar de VAR heeft die situatie niet beoordeeld."

Pellegrini was eveneens woedend over de rode kaart voor Facundo Bernal. "Wat de rode kaart betreft: Bernal werd uitgelokt door Lamine Yamal. In plaats van beide spelers ter verantwoording te roepen. Wij waren steeds degenen die de dupe werden."

Pellegrini was na afloop dan ook vernietigend over het optreden van de arbitrage en spaarde zijn kritiek niet. "Naar mijn mening was het een betreurenswaardige arbitrale prestatie. Bij al die incidenten hadden niet zulke criteria gehanteerd hoeven worden."