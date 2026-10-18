Ronald Waterreus heeft zich zaterdagavond kritisch uitgelaten over de strafschop die Feyenoord kreeg in het uitduel met Telstar (3-4). De oud-voetballer en analist snapt in het programma De Eretribune op ESPN maar weinig van de rol van de VAR, die het oordeel van scheidsrechter Jeroen Manschot na een controle van liefst vijf minuten overeind hield.

Manschot gaf een penalty nadat Telstar-verdediger Abdelnour Soualhia in een luchtduel met Nacho Ferri hands zou hebben gemaakt. Op de televisiebeelden was voor de kijkers en analisten geen duidelijk bewijs te zien voor een handsbal, maar na het minutenlange overleg met videoscheidsrechter Jannick van der Laan bleef de toegekende strafschop toch staan. Sem Steijn schoot vervolgens vanaf elf meter de 2-4 binnen.

Waterreus, Borst en Kwakman halen uit naar arbitrage

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In de studio van ESPN laat Waterreus duidelijk merken dat een dergelijk kopduel wat hem betreft nooit een penalty op mag leveren. "Dit zijn van die dingen waar we avonden mee kunnen vullen. Ik ga echt een oproep doen om de VAR alleen nog maar te laten bemannen door oud-voetballers. Het gaat er gewoon om: als je gevoetbald hebt, ga je er niet naar kijken. Het is gewoon een kopduel waar misschien iemand de bal met zijn hand raakt. Geen mens zou daarvoor geappelleerd hebben."

De voormalig doelman vraagt zich bovendien hardop af of Manschot de situatie op het veld zelf wel goed heeft kunnen zien. "Heeft iemand in deze zaal kunnen vaststellen dat de scheidsrechter het ook goed gezien heeft? Het gaat niet om een chip in de bal. Ik ben in principe een absolute voorstander van de VAR, maar het moet niet zo werken dat we iedere week avonden volpraten over de VAR. Het idee dat er gefloten wordt waar anders nooit discussie over zou zijn..."

Aan tafel zijn Hugo Borst en Kees Kwakman het volledig eens met de kritiek op de leiding. "Het is een blunder. Dit is gewoon echt een cadeautje", stelt Borst over het moment. Ook Kwakman snapt niet hoe de arbitrage bij dit besluit uit is gekomen: "Iedereen ziet dat dit geen hands is. Ik snap niet zo goed waar ze hands hebben gezien."

Feyenoord verstevigt koppositie na zege bij Telstar

Het discutabele moment bleek uiteindelijk een belangrijke rol te spelen tijdens het doelpuntrijke duel in Velsen-Zuid, dat in het BUKO Stadion werd afgewerkt. Naast de twee goals van Steijn kwamen ook Gaoussou Diarra en Ferri tot scoren namens het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst, terwijl Tyrone Owusu, Patrick Brouwer en Noach Shenkman het net vonden voor het Telstar van coach Henk Brugge. Door de vijfde competitiezege op een rij en de gelijktijdige 2-1 nederlaag van PSV op bezoek bij ADO Den Haag gaat Feyenoord met 23 punten uit negen duels aan kop in de Eredivisie. De voorsprong op de club uit Eindhoven bedraagt nu vier punten, terwijl Telstar na acht competitieduels op rij zonder overwinning op de zestiende plaats terug te vinden is.