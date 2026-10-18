De veelbesproken penalty die Feyenoord zaterdagavond kreeg op bezoek bij Telstar (3-4) heeft de tongen flink los weten te maken dit weekend, maar er zijn nu nieuwe beelden op social media verschenen. Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf op het veld de penalty en de VAR greep niet in.

In de tweede helft van het Eredivisie-duel in Velsen-Zuid wees Manschot naar de stip na een luchtduel tussen Telstar-verdediger Abdelnour Soualhia en Nacho Ferri. Volgens de scheidsrechter maakte de 25-jarige huurling van AZ daarbij een handsbal. Videoscheidsrechter Jannick van der Laan keek vervolgens ruim vijf minuten naar het moment, aangezien op de tv-beelden amper te zien was dat de bal de hand raakte. Na dat lange overleg bleef de beslissing van de scheidsrechter staan en schoot Sem Steijn vanaf elf meter de 2-4 binnen.

Van Keeren draait bij na zien van beelden

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Het besluit van de arbitrage zorgde voor flink wat discussie bij kritische kijkers en Telstar-doelman Ronald Koeman jr., die na de wedstrijd woedend reageerde. Nieuwe beelden, die flink ingezoomd zijn, laten echter zien dat de bal op het oog tegen de duim en vervolgens het hoofd aan is gekomen van Abdelnour Soualhia.

Mede dankzij de rake penalty van Steijn, die in Velsen-Zuid in totaal twee goals maakte, trok de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de zege over de streep. Bij de thuisploeg werden de doelpunten gemaakt door Tyrone Owusu, Patrick Brouwer en Noach Shenkman. Door de overwinning blijft Feyenoord met 23 punten uit negen duels ongeslagen koploper in de Eredivisie. De club uit Rotterdam liep daarnaast verder uit op concurrent PSV, dat met 2-1 verloor van ADO Den Haag. Telstar staat met zes punten op de vijftiende plaats.

Voor de ploeg van Van Bronckhorst gaat de focus nu op de League Phase van de Champions League, waarin woensdag het uitduel met Real Betis wacht. De Spaanse club staat momenteel derde in La Liga en speelt zijn thuiswedstrijden door de verbouwing van het eigen stadion in het Estadio de La Cartuja in Sevilla.