De veelbesproken penalty die Feyenoord zaterdagavond kreeg op bezoek bij Telstar (3-4) heeft de tongen flink los weten te maken dit weekend, maar er zijn nu nieuwe beelden op social media verschenen. Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf op het veld de penalty en de VAR greep niet in.
In de tweede helft van het Eredivisie-duel in Velsen-Zuid wees Manschot naar de stip na een luchtduel tussen Telstar-verdediger Abdelnour Soualhia en Nacho Ferri. Volgens de scheidsrechter maakte de 25-jarige huurling van AZ daarbij een handsbal. Videoscheidsrechter Jannick van der Laan keek vervolgens ruim vijf minuten naar het moment, aangezien op de tv-beelden amper te zien was dat de bal de hand raakte. Na dat lange overleg bleef de beslissing van de scheidsrechter staan en schoot Sem Steijn vanaf elf meter de 2-4 binnen.
Het besluit van de arbitrage zorgde voor flink wat discussie bij kritische kijkers en Telstar-doelman Ronald Koeman jr., die na de wedstrijd woedend reageerde. Nieuwe beelden, die flink ingezoomd zijn, laten echter zien dat de bal op het oog tegen de duim en vervolgens het hoofd aan is gekomen van Abdelnour Soualhia.
Mede dankzij de rake penalty van Steijn, die in Velsen-Zuid in totaal twee goals maakte, trok de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de zege over de streep. Bij de thuisploeg werden de doelpunten gemaakt door Tyrone Owusu, Patrick Brouwer en Noach Shenkman. Door de overwinning blijft Feyenoord met 23 punten uit negen duels ongeslagen koploper in de Eredivisie. De club uit Rotterdam liep daarnaast verder uit op concurrent PSV, dat met 2-1 verloor van ADO Den Haag. Telstar staat met zes punten op de vijftiende plaats.
Voor de ploeg van Van Bronckhorst gaat de focus nu op de League Phase van de Champions League, waarin woensdag het uitduel met Real Betis wacht. De Spaanse club staat momenteel derde in La Liga en speelt zijn thuiswedstrijden door de verbouwing van het eigen stadion in het Estadio de La Cartuja in Sevilla.
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Ik snap die kop niet zo. Met deze beelden kan de discussie juist stoppen. Het is gewoon hands en de penalty was terecht
hands is hands dus penalty In de eerste helft had Feyenoord ook nog een penalty moeten krijgen. Peersman speelde de bal met zijn elleboog en dat deed hij bewust. Toen vond de scheidsrechter het geen penalty. Hoor ik niemand over.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik snap die kop niet zo. Met deze beelden kan de discussie juist stoppen. Het is gewoon hands en de penalty was terecht
hands is hands dus penalty In de eerste helft had Feyenoord ook nog een penalty moeten krijgen. Peersman speelde de bal met zijn elleboog en dat deed hij bewust. Toen vond de scheidsrechter het geen penalty. Hoor ik niemand over.