Het BUKO Stadion van Telstar is in de nacht van zaterdag op zondag weer vrijgegeven door de politie. Ruim een uur na het duel in de Eredivisie tussen Telstar en Feyenoord (3-4) moest het onderkomen in Velsen-Zuid ineens ontruimd worden nadat er melding was gemaakt van een verdachte vuurwerkvondst. Na onderzoek door een specialistische eenheid van de politie bleek het uiteindelijk te gaan om achtergelaten rookbommen.

Rond 23.00 uur, toen het laatste fluitsignaal al ruim een uur had geklonken, gaf de politie het bevel om het stadion per direct te ontruimen. Op dat moment waren er volgens de provinciale omroep nog ongeveer duizend mensen aanwezig in en rond het stadion, waar in totaal plek is voor 6.000 toeschouwers. De aanwezige supporters kregen het verzoek om het pand rustig te verlaten, waar ook direct gehoor aan werd gegeven.

Team Explosieven Verkenning doet onderzoek bij Telstar

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Meteen na de ontruiming zette de politie de omgeving af met politielinten en kwam een Team Explosieven Verkenning (TEV) ter plaatse om het verdachte object te inspecteren. Tijdens de eerste helft van het duel met Feyenoord werd er in het supportersvak op de Noordtribune, achter het doel van Telstar-keeper Ronald Koeman junior, al twee keer vuurwerk afgestoken. Dit zorgde voor groene rookontwikkeling, al was het niet nodig om het spel daarvoor stil te leggen.

De specialisten van het TEV stelden vast dat er geen scherpe explosieven in het stadion lagen, maar dat het dus ging om rookbommen onder de tribune. Nadat deze materialen waren opgespoord en veiliggesteld, haalde de politie na anderhalf uur de afzettingen weer weg en werd het terrein rond 00.15 uur weer vrijgegeven. De selectie van Feyenoord en hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst waren al vertrokken uit Velsen-Zuid voordat de ontruiming begon en hebben daardoor weinig meegekregen van de politiemacht bij het stadion.

Voordat de onrust buiten de lijnen ontstond, wist koploper Feyenoord in speelronde negen van de Eredivisie dus moeizaam met 3-4 te winnen. Gaoussou Diarra opende al in de eerste minuut de score namens de club uit Rotterdam, waarna Nacho Ferri in de eenentwintigste minuut de voorsprong wist te verdubbelen. Door goals van Tyrone Owusu (30'), Sem Steijn (32') en Patrick Brouwer (37') gingen de twee ploegen vervolgens met een 2-3 tussenstand de rust in.

In de tweede helft liep de spanning flink op toen scheidsrechter Jeroen Manschot een strafschop gaf aan Feyenoord vanwege een vermeende handsbal van Telstar-verdediger Abdelnour Soualhia. Na een controle van ruim vijf minuten met videoscheidsrechter Jannick van der Laan bleef die beslissing staan, waarna Steijn in de zevenenvijftigste minuut zijn tweede goal van de avond binnenschoot. Noach Shenkman bracht de spanning in de negenenzestigste minuut nog terug tot 3-4, maar de zege in het spektakelstuk ging uiteindelijk naar de ploeg van Van Bronckhorst. Keeper en aanvoerder Koeman junior liet zich na afloop nog stevig uit over het besluit van de arbitrage.

Feyenoord verstevigt koppositie en kijkt naar Real Betis

Door de drie punten in Noord-Holland heeft Feyenoord de eerste plaats in de Eredivisie verstevigd. De Rotterdammers zijn na negen duels nog altijd ongeslagen en staan met 23 punten (zeven zeges en twee gelijke spelen) nu vier punten voor op achtervolgers AZ (wedstrijd te goed) en PSV, die allebei op negentien punten staan. Eerder dit kalenderjaar, op 22 februari, en in november vorig jaar wist Feyenoord de onderlinge duels in de competitie met de ploeg van trainer Henk Brugge telkens met 2-1 te winnen.

Voor het elftal van Van Bronckhorst wacht na dit competitieduel weer een vervolg in Europa. Na de 3-2 zege van afgelopen woensdag in de Champions League tegen Como reist de selectie af naar Spanje voor de uitwedstrijd tegen Real Betis op woensdag. In het vrijgegeven BUKO Stadion staat de volgende wedstrijd op het programma voor dinsdag 27 oktober om 20.00 uur, als Telstar in eigen huis aantreedt tegen Almere City in de KNVB Beker.