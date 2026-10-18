Sjoerd Mossou heeft flink uitgehaald naar Míchel Sánchez en zijn gebrekkige beheersing van de Engelse taal. De vijftigjarige trainer van Ajax verscheen donderdag na de met 2-1 verloren Conference League-wedstrijd op bezoek bij Hajduk Split voor de camera van Ziggo Sport om in het Engels terug te blikken. In zijn column in het Algemeen Dagblad kan het optreden van de Spanjaard door Mossou zondag bestempeld worden als een lijdensweg.

Het gesprek verliep uiterst moeizaam, ondanks dat verslaggever Wytse van der Goot zijn vragen volgens de columnist in licht vertraagd A1-Engels op de trainer afvuurde. "Hevig worstelend kwam Míchel niet veel verder dan wat gebroken zinnetjes, die je als luisteraar met engelengeduld en Google Translate in de aanslag, moest zien te ontcijferen tot een coherente analyse", zo schrijft Mossou.

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In de televisiestudio liet voormalig trainer Frank de Boer na afloop ook al weten dat hij het interview tenenkrommend vond. "Als je dat in de kleedkamer doet, krijg je precies hetzelfde", stelde de analist. Mossou is het eens met die kritiek en wijst op hoe belangrijk communicatie is als je een voetbalploeg moet leiden. "Boven alles is de trainer een didacticus. Een leraar. Een inspirator, een communicator, een boodschapper en een mentor. Taal als gereedschap, zowel verbaal als non-verbaal, is daarbij volstrekt onmisbaar."

Mossou kraakt taalexperiment van Cruijff bij Ajax

De journalist stelt dat het aanstellen van de van Girona overgekomen Sánchez vanaf het eerste moment een 'tamelijk bizar linguïstisch experiment' is geweest van technisch directeur Jordi Cruijff. "De huidige spelersgroep van Ajax telt zo'n veertien nationaliteiten, van wie er hooguit acht spelers verder komen dan 'Dos cervezas por favor'. Het weerhield Jordi Cruijff er niet van een trainer aan te stellen die vrijwel uitsluitend Spaans spreekt: zelfs steenkolen-Engels kunnen we zijn gebrabbel niet noemen."

Dat er gebruik kan worden gemaakt van een tolk of assistenten die Nederlands, Engels of Duits machtig zijn, lost het probleem volgens de columnist maar voor een deel op. "Maar Míchel moet welhaast een tactisch en strategisch genie zijn om zijn enorme taalachterstand te overbruggen - en al helemaal met een nieuw team in opbouw."

Volgens de schrijver is de taalbarrière niet de enige oorzaak voor de huidige situatie van Ajax, maar speelt het wel degelijk mee in het feit dat de club uit Amsterdam met vijftien punten uit acht duels momenteel op de vijfde plaats staat in de VriendenLoterij Eredivisie. Zondagmiddag om 16.45 uur wacht voor de ploeg het uitduel met FC Groningen, dat met één punt minder de zesde plek bezet. "Maar je moet er toch niet aan denken dat de Amsterdammers dit weekend ook nog in Groningen verliezen - en de landstitel al vóór de herfstvakantie uit zicht is geraakt", sluit Mossou af.