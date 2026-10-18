Scheidsrechter Eduardo Varela heeft een elektronisch systeem voor gele en rode kaarten getest tijdens het bekerduel in Uruguay tussen Club Nacional de Football en Club Atlético Rentistas. De scheidsrechter verving de traditionele plastic kaarten uit de borstzak door een smartphoneachtig apparaat waarmee straffen digitaal getoond en geregistreerd worden. Toch bracht de test tijdens de door Nacional met 3-0 gewonnen wedstrijd in de achtste finales van de Copa AUF Uruguay een fors probleem met de zichtbaarheid van de getoonde kleuren aan het licht.

Het geteste apparaat is ontwikkeld door de Uruguayaanse voetbalbond (AUF) in samenwerking met technologiebedrijf REFe. Op het toestel zitten twee fysieke knoppen: één voor een gele kaart en één voor een rode kaart. Zodra de scheidsrechter op een van de knoppen drukt, licht het scherm meteen op in de gekozen kleur. Juan Pablo Plada van Rentistas was tijdens het duel in het Gran Parque Central in Montevideo na twaalf minuten de eerste speler die op deze manier bestraft werd.

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Na het tonen van de kleur op het scherm selecteert Varela op het toestel direct de speler die de kaart ontvangt. Die gegevens worden vervolgens met een tijdstempel doorgestuurd naar COMET, het digitale beheerplatform van de Asociación Uruguaya de Fútbol. Het systeem werkt zonder wifi-verbinding en is gemaakt om het wedstrijdformulier te automatiseren. Naast gele en rode kaarten kan het apparaat overigens ook waarschuwingen, uitsluitingen, wissels, doelpunten en strafschoppen registreren.

Zichtbaarheid blijkt groot struikelblok bij test in Uruguay

Ondanks dat de digitale verwerking op de achtergrond vlekkeloos verliep, bleek de zichtbaarheid in het stadion een groot struikelblok te zijn. Spelers op het veld, supporters op de tribunes en aanwezige journalisten konden op afstand amper zien welke kleur de Uruguayaanse scheidsrechter op zijn scherm liet zien. Ook voor de kijkers voor de televisie waren de kleuren vanuit verschillende camerahoeken slecht waar te nemen. Eind september moest een eerder geplande proef bij het duel tussen Defensor Sporting en Plaza Colonia ook al afgeblazen worden, omdat fel zonlicht het scherm toen onleesbaar maakte.

De Uruguayaanse voetbalbond houdt het elektronische systeem voorlopig in de testfase, maar is niet van plan om al van het project af te stappen. Zolang het probleem met de zichtbaarheid nog niet is opgelost, blijven Varela en zijn collega's de klassieke gele en rode kaarten op het veld gebruiken in combinatie met de digitale registratie. De ontwikkelaars kijken momenteel naar technische aanpassingen aan de hardware, zoals het plaatsen van ledverlichting rondom de randen van het scherm. Pas als de kleuren op afstand duidelijk te zien zijn en het systeem aan spelregelorgaan IFAB is voorgelegd, overweegt de bond een mogelijke invoering in de Primera División, waar zestien clubs momenteel strijden in de Torneo Clausura.