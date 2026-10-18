Marcos Leonardo kent een moeizame start bij Ajax en krijgt daardoor nu al flinke kritiek te verwerken van hoofdscout Han van der Zee en oud-international Ronald de Boer. De 23-jarige Braziliaan werd afgelopen zomer voor bijna twintig miljoen euro binnengehaald als de duurste aankoop van de Eredivisie, maar slaagt er in Amsterdam voorlopig niet in om te overtuigen. Waar Van der Zee bij de NOS stelt dat de aanvaller voetballend tekortkomt voor het niveau van Ajax, trekt De Boer de vergelijking met voormalig miskoop Iván Gabrich.

Leonardo kwam in juli over van Al Hilal en tekende daarbij een contract tot medio 2031, maar moet het bij Ajax vooral doen met invalbeurten. In elf officiële duels voor de Amsterdamse club stond de Zuid-Amerikaan in totaal 357 minuten op het veld, wat hem twee goals opleverde. De Estimated Transfer Value (ETV) van de spits is volgens de FCUpdate Data Hub momenteel 23,9 miljoen euro, maar op het veld heeft hij zijn prijskaartje nog totaal niet waar weten te maken.

Van der Zee kraakt kwaliteiten van Leonardo

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Van der Zee heeft de Braziliaanse spits in het verleden al vaak zien spelen bij Santos en is keihard over zijn kwaliteiten. "Hij beschikt maar over een normale snelheid. Hij is een zestienmeterspits met weinig lengte en fysieke kracht en hij is voetballend zwak. Ik vond en vind Leonardo zeker geen topspits, omdat hij niet kan meevoetballen", stelt de scout. Toen hem werd gevraagd hoe zijn eerdere scoutingrapporten over de aanvaller eruitzagen, gaf hij aan dat die allesbehalve positief waren: "Nee, ik was zeker niet positief. Ik vind hem geen Ajax-spits. Voor twintig miljoen zijn er veel betere opties te vinden in Brazilië en Colombia."

Ook de eerdere periode van de spits in Europa bij Benfica geeft volgens Van der Zee weinig reden tot hoop. Voordat Al Hilal de Braziliaan in september 2024 voor veertig miljoen euro kocht van de Portugese topclub, lukte het hem daar ook al niet om een vaste basisspeler te worden. "Sportief is hij volledig mislukt bij Benfica. Hij stond maar drie keer in de basis onder trainer Roger Schmidt en viel elf keer in. Daarin heeft hij toch nog zeven goals gemaakt. Ja, hij heeft absoluut een neusje voor de goal, maar bijna al zijn goals zijn intikkertjes." In totaal speelde de spits voor Santos 168 duels waarin hij 54 keer scoorde, gevolgd door 24 duels (acht goals) bij Benfica en acht duels (twee goals) bij Al Hilal volgens de cijfers uit het brondossier.

De Boer trekt vergelijking met Gabrich en hoopt op ommekeer

De Boer zet als analist eveneens flinke vraagtekens bij het rendement van de zomeraanwinst van Ajax. De oud-aanvaller ziet wel dat de spits goede loopacties heeft, maar vindt dat hij tot nu toe veel te weinig brengt voor het bedrag dat er voor hem is betaald. "Je zou zeggen: één top-wapen is soms genoeg voor een spits. Maar dat zie ik nog niet bij hem", aldus het clubicoon. "En ik heb het gevoel dat hij met binnenkant rechts echt wel accuraat kan schieten, maar of-ie het daarmee redt? Dat betwijfel ik."

Door die twijfels moet De Boer denken aan een beruchte naam uit de geschiedenis van Ajax: zijn voormalige ploeggenoot Gabrich. De Argentijnse spits werd destijds op basis van videobeelden voor vijf miljoen gulden naar Amsterdam gehaald en wordt sindsdien gezien als een van de grootste miskopen uit de clubhistorie. "Leonardo zal misschien niet meteen een Gabrich zijn, maar... op dit moment is hij wel een Gabrich", stelt de voormalig international.

Ondanks die pijnlijke vergelijking wil De Boer de spits nog niet meteen helemaal afschrijven. Hij wijst daarbij naar eerdere Zuid-Amerikaanse aanwinsten die het in het begin ook lastig hadden in de Johan Cruijff ArenA. "Spelers als David Neres en Edson Álvarez werden eerst ook verguisd en zijn uiteindelijk toch door de voordeur vertrokken bij Ajax. We moeten hem wat tijd gunnen."

De analist houdt zich dan ook vast aan de verhalen vanaf het trainingsveld en het feit dat de Braziliaan in het buitenland wel makkelijk wist te scoren. "Hij heeft in andere competities wel laten zien dat hij kan scoren en ik hoor ook dat hij de ballen er op de training echt wel in legt. Daar houd ik me nu aan vast. Maar we gaan het zien of hij die twintig miljoen waard is", sluit De Boer af. Ajax komt zondagmiddag om 16.45 uur weer in actie, wanneer in de VriendenLoterij Eredivisie het uitduel met FC Groningen op het programma staat.