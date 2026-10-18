Henk Timmer heeft zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN stevige kritiek geuit op het optreden en de keepersstijl van Tjark Ernst. De 23-jarige doelman van Feyenoord ging zaterdagavond in de fout bij de 1-2 van SC Telstar en slaagt er volgens de oud-keeper van de club uit Rotterdam nog niet in om rust uit te stralen. "Hij overtuigt nog niet. Het is misschien een beetje vroeg", stelt de analist over de Duitse aanwinst van afgelopen zomer.

De aanleiding voor dit oordeel is de aansluitingstreffer die Feyenoord zaterdagavond na een half uur spelen tegen kreeg in Velsen-Zuid. Bij een afstandsschot van Telstar-middenvelder Tyrone Owusu zag Ernst er niet goed uit en reageerde de keeper te laat op de inzet. "Hij glijdt iets weg en er zou heus een zwabber in gezeten hebben. Maar als hij in het midden staat en je gaat er normaal met je handen naartoe...", analyseert Timmer de tegengoal.

Kritiek van Timmer op Duitse keepershouding

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Volgens Timmer ligt de oorzaak van de trage reactie bij de houding die de jonge Duitser in zijn doel aanneemt. De tafelgast ergert zich aan de manier waarop moderne keepers hun handen positioneren bij afstandsschoten. "Hij gaat niet boven de hoek in. Het is weer dat rare gedoe met die handen. Het is allemaal met die keepers. In één tegen één kan ik het begrijpen, maar niet met schoten", gaat de oud-doelman van Feyenoord verder.

Die specifieke techniek is volgens de analist overgewaaid uit het thuisland van de Feyenoord-keeper, waar collega's als Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen een voorbeeldfunctie hadden. "Ze doen allemaal raar met die handen in plaats van naar de bal te gaan. Dat is uit Duitsland overgenomen. Neuer kon dat fantastisch en Ter Stegen zit daarachter. Iedereen neemt het over", stelt Timmer, die ziet dat keepers daardoor al vooraf in een vaste stand blokkeren. "Één-op-één kan ik dat nog begrijpen, maar iedereen staat in een houding... Ze staan al zo."

Kraay jr. waarschuwt voor opbouw en wankele start Ernst

Naast het werk op de lijn zorgt ook het voetenwerk van de doelman voor twijfels aan tafel. Hans Kraay jr. sluit zich aan bij de kritische geluiden en wijst op de grote risico's die Ernst neemt bij het opbouwen van achteruit, waarbij vooral middenvelder Vanhoutte in lastige situaties wordt aangespeeld. "Het gaat fout met ballen inspelen. Vanhoutte speelt hij zo in met drie mensen in zijn rug. Dat gaat een keer mis", waarschuwt Kraay jr.

De twijfels rond de keeper blijven overigens niet alleen in de studio hangen. Ook oud-trainer Mario Been keurde het optreden van de doelman na het duel in Velsen-Zuid af, terwijl kijkers op sociale media snoeihard oordelen en al voorzichtig pleiten om in januari een nieuwe keeper te gaan halen.

Feyenoord nam de Duitse keeper afgelopen zomer over van Hertha BSC, waar hij in 97 officiële duels tot 24 clean sheets en 140 tegengoals kwam. In De Kuip tekende de opvolger van Timon Wellenreuther halverwege juli een contract tot medio 2030. Zijn Estimated Transfer Value (ETV) is momenteel 5,8 miljoen euro.

In zijn eerste negen duels in de Eredivisie voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst hield de keeper vier keer de nul en kreeg hij tien goals tegen. Ondanks de tegengoal van Owusu en een goal van Patrick Brouwer in de 37e minuut trok Feyenoord zaterdagavond in het doelpuntenfestijn tegen Telstar wel aan het langste eind. De club uit Rotterdam staat met zeventien punten bovenaan in de Eredivisie, met een voorsprong van vier punten op nummer twee PSV, en gaat aanstaande woensdag naar Spanje voor het duel in de Champions League met Real Betis.