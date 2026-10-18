Etienne Vaessen zou volgens bondscoach Henk Fraser een uitstekende versterking zijn voor Feyenoord. Tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN sprak de bondscoach van Suriname zich zondagochtend lovend uit over de voetballende kwaliteiten van zijn eerste keeper bij de nationale ploeg. Waar Fraser een directe vergelijking met de huidige Feyenoord-doelman Tjark Ernst uit de weg ging, stelde tafelgenoot Hans Kraay jr. zonder twijfel dat Vaessen de betere keeper is.

Feyenoord heeft deze zomer nog geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de 31-jarige keeper van FC Groningen om de concurrentiestrijd aan te gaan onder de lat in Rotterdam. Zowel de club uit Groningen als Vaessen zelf wezen een transfer in augustus af, omdat het verzoek te laat in de transferperiode kwam. Eerder deze zomer verlengde de vijftienvoudig international van Suriname zijn contract in de Euroborg tot medio 2029, waarbij vanaf komende zomer een clausule actief wordt waarmee hij voor een relatief laag bedrag kan vertrekken.

Fraser en Timmer spreken zich uit over kwaliteiten Vaessen

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Onder Fraser, die eind juli werd aangesteld als opvolger van Henk ten Cate bij Suriname, heeft Vaessen een belangrijke rol in het positiespel van achteruit. De bondscoach gaf wel aan dat zijn ploeg in de opbouw soms doorslaat in het zoeken naar de vrije man. "We proberen daar wel wat uit te creëren. Hij heeft een heel belangrijk aandeel in onze opbouw van achteruit. Je hebt een extra man. Je gaat, mede door zijn eigen schuld, teveel nadruk leggen daarop", legt de trainer uit.

Juist door die kwaliteiten aan de bal ziet de oud-verdediger van de club uit Rotterdam een transfer naar De Kuip dus wel zitten voor zijn keeper. "Eigenlijk voor mij zou dit een uitstekende keeper zijn voor Feyenoord, voor het voetballend vermogen dat ze al hebben. Dat zou het team nog sterker maken", stelt Fraser.

Aan tafel ging het vervolgens over de vraag of de keeper van FC Groningen ook van een hoger niveau is dan Ernst, die halverwege juli voor ongeveer vijf miljoen euro overkwam van Hertha BSC en tot medio 2030 tekende in Rotterdam. De 23-jarige Duitser is in de Eredivisie en de Champions League de eerste keus, maar zijn risicovolle spel in de opbouw zorgde al voor de nodige kritiek. Fraser wilde zijn eigen international niet direct boven de Feyenoord-keeper zetten, maar Kraay was een stuk stelliger: "Hij is beter dan Ernst".

Over zijn band met uitgesproken karakters liet de bondscoach van Suriname zich aan het einde van het gesprek wel duidelijk uit. "Wij hebben een supergoede relatie. Ik hou van dat soort spelers, zoals Memphis Depay en Royston Drenthe. Als ze boos zijn, negeren ze je. En als ze blij zijn, kunnen ze je een tongzoen geven".

Ook voormalig Feyenoord-keeper Henk Timmer ging in het gesprek met presentator Milan van Dongen in op de reputatie van Vaessen als 'gekke' keeper. Begin deze maand kwam de doelman namelijk nog in het nieuws toen hij na de met 1-0 verloren Nations League-wedstrijd tegen Guatemala na racistische provocaties vanaf de tribune betrokken raakte bij een opstootje en een obsceen gebaar maakte.

Timmer nam het op voor de kwaliteiten van de doelman, maar plaatste als oud-international wel een kanttekening bij zijn drukke maniertjes in het veld. "Niet alle keepers zijn gek. Hij heeft bepaalde uitspattingen. Dat zegt hij zelf ook: ik ben druk, heb ADHD, ik wil meeleven met het publiek en een balletje achter mijn hak opwippen. Het gaat mij erom: het is een goede keeper", aldus de analist.

Volgens de oud-keeper doet de sluitpost van FC Groningen er dan ook goed aan om zijn energie vooral te steken in het keepen zelf. "Ik zou het iets rustiger houden. Als hij zich echt focust en zijn kop bij het keepen houdt, is het echt een goede keeper. Hij moet die ronde dingen tegenhouden. En die uittrappen zijn fantastisch".