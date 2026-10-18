Hans Kraay junior ziet dat PSV tijdens de 2-1 nederlaag tegen ADO Den Haag van zaterdag voetballend vermogen op het middenveld tekortkwam. De analist wijst zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN op het gemis van Joey Veerman en Ismael Saibari, die afgelopen zomer vertrokken uit Eindhoven. Volgens Kraay bezorgde dit duo de ploeg nou net de 'extra kwaliteit' die nodig was toen de thuisploeg in de tweede helft met een man meer druk ging zetten.

In het WerkTalent Stadion kwam de ploeg van trainer Peter Bosz na 21 minuten nog wel op voorsprong via Sven Mijnans. Twee minuten voor rust moest de doelpuntenmaker het veld echter alweer verlaten na zijn tweede gele kaart, waarna ADO Den Haag het duel in de tweede helft volledig om wist te draaien. Juho Kilo zorgde tien minuten na rust voor de gelijkmaker en in de absolute slotfase bezorgde invaller Matej Šín de ploeg uit Den Haag op aangeven van Evan Rottier de eerste competitiezege van dit seizoen.

Kraay mist Veerman en Saibari bij PSV

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Juist in die fase met tien man brak de afwezigheid van het afgelopen zomer naar respectievelijk Borussia Dortmund en Bayern München vertrokken tweetal PSV volgens Kraay flink op. "Er zijn mensen die Veerman niet hoog hebben zitten. Maar ik had gisteren iets van: Veerman en Saibari is toch wel extra kwaliteit", stelt de analist. "Zeker toen ADO Den Haag wat meer op de bluf ging spelen en met een man meer druk zette."

De oud-voetballer legt uit hoe de club uit Eindhoven zich met de twee middenvelders eerder altijd onder de druk van een tegenstander uit kon voetballen. "Als PSV onder druk stond met Veerman, speelden de centrale verdedigers hem in. Dan kun je aansluiten en kun je gaan voetballen. Veerman speelde dan weer Saibari in en dan kun je nog meer aansluiten." Hoewel PSV op de transfermarkt niet heeft stilgezeten, weegt het vertrek van de twee voormalige sterkhouders volgens hem dus zwaar. "Ondanks het feit dat ze goed hebben ingekocht - met Mijnans, Sano, Kostic en Geertruida - miste ik gisteren heel erg Veerman en Saibari."

Aan tafel gaat ook Sjoerd Mossou in op de nederlaag in Den Haag. De journalist van het Algemeen Dagblad wil ondanks de eerdere 1-0 nederlaag van afgelopen dinsdag tegen RB Leipzig in de Champions League nog niet meteen van een structureel patroon spreken, maar zet wel zijn vraagtekens bij de manier waarop PSV de punten weggaf. "Maar het PSV van de laatste jaren had hier wel minimaal een punt uitgehaald, zou je denken. Dat je hem verliest in deze fase is wel zorgelijk, vooral omdat je achterop raakt bij Feyenoord."

Door het puntenverlies in Den Haag blijft PSV na negen duels namelijk steken op negentien punten, wat momenteel de derde plaats achter AZ en koploper Feyenoord oplevert. De club uit Rotterdam won zaterdag met 3-4 bij Telstar en heeft nu een voorsprong van vier punten opgebouwd. Volgend weekend, op zondag 25 oktober om 14.30 uur, staan de twee concurrenten in het Philips Stadion tegenover elkaar.

Blessuregolf en schorsing zorgen voor puzzel bij Bosz

In die topper tegen de koploper kan Bosz in ieder geval niet beschikken over Mijnans, die door zijn rode kaart tegen ADO Den Haag automatisch geschorst is. Het wegvallen van de middenvelder, die dit seizoen in de Eredivisie al vijf goals maakte en zaterdag door het gebrek aan fitte aanvallers als gelegenheidsspits speelde, maakt de puzzel voor de trainer er niet makkelijker op.

PSV heeft momenteel sowieso te maken met een flinke lijst aan blessures, waardoor Ricardo Pepi, Sam Lammers, Alassane Pléa, Jerdy Schouten, Paul Wanner en Ruben van Bommel zaterdag allemaal ontbraken. Door de krapte voorin gaf Bosz in Den Haag minuten aan de jonge talenten Mikkel Bro Hansen en Amir Bouhamdi, terwijl Guus Til ook nog eens vroegtijdig naar de kant moest na een val op zijn nek. Voordat de wedstrijd tegen Feyenoord op het programma staat, speelt PSV komende dinsdag om 21.00 uur eerst nog het uitduel met FC Porto in de Champions League.