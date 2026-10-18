PEC Zwolle heeft een spectaculaire editie van de IJsselderby met 4-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Thijs Oosting deed vader Joseph Oosting dit keer zelfs twee keer pijn namens de thuisploeg.

PEC Zwolle begon compleet uit vorm aan het duel met Go Ahead Eagles en had net trainer Henry van der Vegt ontslagen in de hoop op een schokeffect. Dat kwam er ook, want PEC begon sterk aan het duel.

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Toch was het Go Ahead Eagles dat via spits Stefan Ingi Sigurdarson bij de eerste kans gelijk scoorde. Wat volgde, was een slordige fase van beide ploegen tot aan de rust.

Tweede helft draait PEC alles om

PEC begon vervolgens sterk aan de tweede helft. Nadat Sydney van Hooijdonk twee minuten na rust al op weergaloze wijze de 1-1 had gemaakt, scoorde Thijs Oosting twee keer. Zeker bij de 2-1 zag keeper Kjetil Haug van Go Ahead Eagles er niet goed uit.

Go Ahead Eagles wisselde vervolgens flink aanvallend, domineerde en creëerde ook gevaar. Het leverde echter geen comeback en zelfs geen doelpunt op. Door een late treffer van Koen Kostons liep PEC uiteindelijk uit naar 4-1. Daarmee kwam voor PEC Zwolle een einde aan een reeks van acht IJsselderby's op rij zonder zege.