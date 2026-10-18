Noa Lang is bij SSC Napoli opnieuw in opspraak geraakt. De 27-jarige linksbuiten kreeg zaterdag geen speelminuten tijdens het met 1-0 verloren uitduel met Venezia, de hekkensluiter van de Serie A. Lang liet langs de lijn merken daar totaal niet blij mee te zijn. Toen duidelijk werd dat een invalbeurt er niet meer in zat, stopte de Oranje-international met zijn warming-up en moest ploeggenoot André-Frank Zambo Anguissa ingrijpen om hem terecht te wijzen.

Volgens sportstreamingdienst DAZN sloeg de frustratie bij Lang toe in de tweede helft, toen zijn ploeg al op achterstand stond. Tien minuten na rust koos hoofdtrainer Massimiliano Allegri ervoor om de 24-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller Alisson Santos in te brengen in plaats van de Nederlander. In de Italiaanse media wordt verschillend geschreven over hoe het protest langs de zijlijn precies verliep. Waar sommige kranten melden dat hij zijn oefeningen volledig staakte, heeft Calcio Napoli 1926 het over een lauwe warming-up en spreekt Siamo il Napoli van zichtbare nervositeit tijdens het warmlopen. Middenvelder Anguissa sprak zijn ploeggenoot in ieder geval direct aan op zijn houding en maande de buitenspeler om weer verder te gaan met zijn warming-up.

Lang eerder al in de clinch met Allegri

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Het incident in het Stadio Pierluigi Penzo is niet het eerste akkefietje voor de voormalig speler van Ajax en PSV. Begin september werd de aanvaller door Allegri namelijk al buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen Arsenal in de Champions League. Dat gebeurde na een aanvaring op het trainingscomplex in Castel Volturno, waar ook de 23-jarige middenvelder Antonio Vergara bij betrokken was. Destijds noemde clubdirecteur Giovanni Manna het optreden van de vleugelspeler ongepast gedrag. Pas nadat de buitenspeler zijn excuses had aangeboden aan zowel de selectie als de technische staf, was de kous af en mocht hij weer aansluiten bij de groep.

Op sportief vlak heeft de flankspeler dit seizoen ook nog geen vaste basisplaats weten te veroveren in Napels. De Nederlander speelde tot nu toe zes officiële duels (drie in de basis). Vorige week zaterdag wist hij in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Frosinone nog wel te scoren. Na die overwinning vertelde de doelpuntenmaker dat zijn trainer veel met hem praat en hem uitlegt op welke vlakken zijn spel nog beter kan. Napoli kocht de aanvaller in de zomer van 2025 voor 25 miljoen euro van PSV en gaf hem een contract tot medio 2030. Toch zou de club volgens Goal inmiddels alweer openstaan voor een verhuurperiode of een definitieve transfer.

Druk neemt toe bij Napoli voor belangrijk duel in Champions League

Door het nieuwe voorval neemt de druk op de kleedkamer van Napoli, dat bezig is aan de slechtste seizoenstart in jaren, alleen maar verder toe. In Venetië maakte spits Akor Adams in de 49e minuut de enige goal van de middag. In de 67e minuut kreeg Kevin De Bruyne vanaf elf meter nog de kans op de gelijkmaker, maar zijn strafschop werd gekeerd door Venezia-doelman Filip Stanković. Voor de hekkensluiter leverde dat onder de nieuwe trainer Davide Nicola de allereerste zege van het seizoen op. Napoli staat na zeven speelrondes met tien punten op een teleurstellende negende plek in de Serie A.

Het is nog afwachten of het gedrag langs de lijn bij Venezia opnieuw een straf op gaat leveren voor de buitenspeler. Veel tijd om te blijven hangen in de nederlaag heeft de ploeg van Allegri overigens niet, want dinsdagavond om 21.00 uur wacht in het eigen Stadio Diego Armando Maradona alweer het duel met FK Bodø/Glimt. In de vernieuwde competitiefase van de Champions League staan de Italianen nog altijd op nul punten, nadat er eerder in eigen huis met 0-1 werd verloren van Arsenal en afgelopen dinsdag een 3-1 nederlaag werd geleden bij Villarreal. Na de wedstrijd tegen de Noren speelt Napoli in het miljardenbal nog tegen FC Porto (4 november), Manchester City (24 november) en Club Brugge (8 december).