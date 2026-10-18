Joseph Oosting heeft zondagmiddag met flink wat frustratie gereageerd na de 4-1 nederlaag van Go Ahead Eagles in de IJsselderby tegen PEC Zwolle. De hoofdtrainer van de club uit Deventer zag in het MAC³PARK Stadion hoe zijn eigen zoon Thijs Oosting met twee goals een hoofdrol opeiste bij de club uit Zwolle. Na de wedstrijd was de trainer van Go Ahead Eagles kritisch op het slappe optreden van zijn ploeg en wilde hij maar weinig kwijt over de twee treffers van zijn zoon.

In gesprek met ESPN liet de trainer van Go Ahead Eagles weten dat hij niet begrijpt hoe zijn ploeg voor de dag is gekomen in Zwolle. "Totaal niet. Ik heb er geen verklaring voor hoe we beginnen en hoe deze wedstrijd zich zo heeft ontvouwd", stelt Oosting. Volgens de trainer miste het bij zijn spelers vooral aan de juiste instelling voor een derby. "Als je een derby speelt, begint het al bij vechten voor iedere meter, in duels komen en die willen winnen. We beginnen gewoon heel slap. Ik kan het niet verklaren."

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De 54-jarige trainer kijkt daarbij ook naar zichzelf, aangezien wat er doordeweeks op de training werd gedaan totaal niet terug te zien was tijdens de wedstrijd. "Ik ben er onderdeel van. Als je daar een hele week op hamert en je traint dat, en dan zie je dat de wedstrijd zich zo ontvouwt…"

Twee goals van zoon zorgen voor extra pijn bij Oosting

Go Ahead Eagles kwam in de 22ste minuut nog wel op voorsprong via Stefán Ingi Sigurðarson na een fout van doelman Jasper Schendelaar, maar na de rust kantelde het duel in Zwolle volledig. Sydney van Hooijdonk, die zijn basisdebuut maakte, schoot in de 47ste minuut via de binnenkant van de paal de gelijkmaker binnen, waarna de zoon van de trainer van de club uit Deventer de wedstrijd besliste. De 26-jarige aanvallende middenvelder van PEC Zwolle zette de thuisploeg in de 58ste minuut op een 2-1 voorsprong met een afstandsschot en maakte ruim tien minuten later na een combinatie ook nog eens de 3-1. In de negentigste minuut bepaalde invaller Koen Kostons de eindstand op 4-1.

Voor de jongste Oosting waren het zijn eerste twee goals in de competitie dit seizoen. Daarmee staat de middenvelder nu op vijftien goals in de Eredivisie, waarvan hij er inmiddels vijf maakte tegen een ploeg waar zijn vader op dat moment de trainer was. Om de focus op de derby te houden, hadden vader en zoon in aanloop naar het duel in Zwolle expres amper contact met elkaar. Toen de trainer van Go Ahead Eagles werd gevraagd naar de hoofdrol van zijn zoon, reageerde hij kortaf: "Ik kan er helemaal niks mee. We mogen dit nog niet over ons afroepen."

De ruime zege van PEC Zwolle kwam na een onrustige week, waarin de club dinsdag na een 1-0 nederlaag bij SC Cambuur afscheid nam van hoofdtrainer Henry van der Vegt. Onder leiding van interim-trainers Dennis van der Ree en Maikel van der Werff maakten de Zwollenaren meteen een einde aan een reeks van acht IJsselderby's op rij zonder zege.

Door de drie punten verlaat PEC Zwolle met zeven punten uit negen duels de degradatiezone en stijgt het naar de vijftiende plaats in de Eredivisie. Go Ahead Eagles blijft na negen duels steken op elf punten en staat daarmee op de negende plek. In Deventer gaat er richting het volgende competitieduel van aanstaande vrijdag dan ook nog een flink gesprek volgen met maatregelen. "Je hebt ook een bepaald eergevoel. Hier wordt wel over gesproken, zeker", stelde de verslagen trainer tot slot.